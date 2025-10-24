¡El descuento del fin de semana! Rematan Samsung Galaxy S21+ Plus y con un súper precio

El Samsung Galaxy S21+ 5G vuelve a ser una opción atractiva para quienes buscan un teléfono de gama alta a un precio más accesible.

Actualmente, puede encontrarse en Amazon México por cuatro mil 51.92 pesos, con un descuento del 6% sobre su costo anterior de cuatro mil 328.07 pesos.

Además, el sitio ofrece la posibilidad de 12 meses sin intereses de aproximadamente 337.66 pesos por mes, con tarifas de importación incluidas.

Gran oferta en Amazon

Esta versión forma parte del programa Amazon Renewed , lo que significa que el equipo ha sido renovado, probado y certificado para funcionar como nuevo.

Se trata de la versión estadounidense desbloqueada, totalmente compatible con las principales redes en México como Telcel, AT&T o Movistar.

Rendimiento de gama alta a un gran precio

El Galaxy S2 1+ 5G mantiene muchas de las características que lo consolidaron como uno de los mejores teléfonos de Samsung.

Integra un procesador Snapdragon 888, acompañado de 128 GB de almacenamiento interno, lo que garantiza un rendimiento fluido incluso en tareas exigentes como videojuegos o edición de contenido.

Su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz ofrece una experiencia visual nítida, ideal para disfrutar de videos, redes sociales o series en alta calidad.

Cámaras que siguen compitiendo en 2025

El sistema de cámaras del S21+ 5G no se queda atrás frente a los modelos actuales. Cuenta con una triple cámara trasera:



12 MP (gran angular)

(gran angular) 12 MP (ultra gran angular)

(ultra gran angular) 64 MP (teleobjetivo)

Permite grabar video en 8K y tomar fotografías con gran nivel de detalle, incluso en condiciones de poca luz. En la parte frontal, su cámara de 10 MP ofrece selfies nítidas y retratos bien definidos.

Garantía y respaldo de Amazon

Al tratarse de un producto renovado, el Galaxy S21+ incluye una garantía mínima de 90 días respaldada por Amazon. Esto asegura que el equipo haya sido inspeccionado y probado para cumplir con los estándares de calidad antes de ponerse a la venta.

Una opción inteligente para ahorrar

Si buscas un smartphone premium sin gastar de más, el Samsung Galaxy S21+ 5G renovado es una excelente alternativa.

Ofrece potencia, diseño moderno y conectividad 5G por menos de cuatro mil 100 pesos, convirtiéndose en una de las mejores opciones calidad-precio disponibles actualmente en Amazon México.

