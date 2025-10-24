inklusion.png Sitio accesible
Nota

VIDEO: Alcalde tira poste con retroexcavadora en inauguración de obra y deja sin luz a vecinos

El alcalde del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) intentó operar una retroexcavadora y terminó tirando un poste en el municipio de Emiliano Zapata.

Presidente municipal de Emiliano Zapata
Facebook: Santos Taravez
Actualizado el 24 octubre 2025 11:43hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

En redes sociales se hizo viral un video en el que el presidente municipal de Emiliano Zapata, Santos Taravez García intentó operar una retroexcavadora y terminó golpeando un poste de la red eléctrica.

Presidente municipal tira poste con retroexcavadora

Durante un evento político, el presidente municipal, Santos Tavarez García subió a la retroexcavadora para inaugurar una red de agua potable; sin embargo, provocó que el brazo de la máquina golpeara un poste el cual cayó al piso y sacó chispas. El brazo de la máquina golpeo el poste con cables y la gente que se encontraba en el lugar salió corriendo por temor a que ocurriera una tragedia.

El hecho ocurrió en la colonia Lomas de Trujillo en Morelos y en el lugar se encontraban sus colaboradores y algunos pobladores.

Colocan nuevo poste y restablecen servicio

Un día después del hecho, el presidente municipal indicó que no hubo personas lesionadas ni daños mayores tras la caída del poste. Además, informó que se colocó un nuevo poste y se restableció el servicio eléctrico en su totalidad.

El hecho se hizo viral en redes sociales y causó indignación entre los usuarios pues algunos señalaron que por querer tomarse la foto dejó a los habitantes sin luz; también señalaron que fue imprudente de su parte subirse a una máquina que no sabía operar.

KAL|1_3nv7z0a2
¿Quién es Santos Taravez García?

Santos Taravez García es el presidente municipal de Emiliano Zapata en Morelos. Anteriormente se desempeño como Ayudante Municipal de la Colonia Tres de Mayo en 2016.

Después fue candidato a Presidente Municipal por la vía independiente en 2018 y fue candidato a Presidente Municipal y Primer Regidor en 2021.

Virales
Itandehui Cervantes

