Meta bloqueará cuentas de Instagram y Facebook a menores de 16 años desde diciembre

A partir del 10 de diciembre, Meta bloqueará el acceso a Instagram, Facebook y Threads para todos los menores de 16 años en Australia. La medida, que afecta a decenas de miles de jóvenes, se tomó tras la decisión del gobierno australiano de aprobar una ley estricta muy estricta en materia de redes sociales. Por lo que la empresa decidió cumplir de inmediato para evitar multas millonarias.

Meta ya envía avisos dentro de sus apps, por correo y SMS a usuarios que podrían tener entre 13 y 15 años. La compañía aplicará un sistema de verificación múltiple para confirmar la edad. Las cuentas quedarán bloqueadas y solo podrán reactivarse cuando el usuario cumpla 16 años.

El proceso promete “minimización de datos” y eliminación de información una vez validada.

¿Qué descubrió Meta y por qué actúa ahora?

La empresa entendió que la ley australiana no deja espacio a interpretaciones. Prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años sin excepciones, incluso con permiso de los padres. El gobierno dio un plazo de adaptación hasta finales de 2026, pero Meta eligió aplicarla de inmediato para evitar multas que podrían alcanzar decenas de millones de dólares por cada infracción.

El bloqueo masivo anticipa una reconfiguración del ecosistema digital juvenil. La empresa reconoce que no logrará un cumplimiento total desde el primer día, aunque trabaja para acercarse lo más posible al 10 de diciembre.

¿Por qué esta medida es tan inédita?

Australia se convierte en la primera democracia grande que prohíbe por completo que adolescentes usen redes sociales. La norma supera a las legislaciones de Estados Unidos y Europa, donde suele bastar el consentimiento parental. Aquí, la autoridad elimina esa posibilidad.

La decisión posiciona al país como laboratorio global. Gobiernos y especialistas observan si reducirá riesgos como grooming o adicción digital, o si empujará a los menores hacia espacios menos regulados, más opacos y difíciles de supervisar.

