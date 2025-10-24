Hay un material con el que construyeron tu casa y que podría causar cáncer

Durante gran parte del siglo XX, millones de hogares se construyeron con un mineral altamente resistente, barato y duradero, el asbesto o amianto. Sin embargo, su uso se prohibió al descubrirse su vínculo directo con enfermedades como el cáncer de pulmón y el mesotelioma. Aunque hoy su fabricación está restringida, todavía puede encontrarse en viviendas antiguas de México, América Latina y Europa.

El riesgo surge cuando el material envejece o se manipula —por ejemplo, al hacer remodelaciones—, liberando fibras microscópicas que pueden inhalarse. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 100 mil personas mueren cada año por enfermedades derivadas de la exposición al asbesto.

¿Qué es el asbesto y por qué fue tan usado en la construcción?

El asbesto es un mineral fibroso que se incorporó masivamente a materiales de construcción por su resistencia al fuego, al calor y a la corrosión. Se utilizó en techos, paredes, tuberías, calderas y suelos. Durante décadas fue considerado un material “milagroso”, hasta que se descubrió su efecto cancerígeno.

Las fibras del asbesto pueden quedar suspendidas en el aire y penetrar los pulmones al respirarlas. Con el tiempo, causan cicatrices pulmonares (asbestosis) o mutaciones celulares que derivan en cáncer.

¿Dónde puede haber asbesto en tu casa?

En viviendas construidas antes de los años 90, el asbesto puede estar presente en múltiples zonas:



Tejas, láminas y techos de fibrocemento

Aislamiento térmico de tuberías y calderas

Baldosas, adhesivos y paneles de yeso

Revestimientos exteriores o texturas en techos

Si los materiales están en buen estado, el riesgo es bajo. Pero si se rompen, perforan o lijan, las fibras pueden liberarse fácilmente al aire.

Otros materiales que también representan riesgos para la salud

Aunque el asbesto es el más conocido, no es el único peligro en casa. Pinturas antiguas con plomo, gases radiactivos como el radón, el polvo de sílice liberado al cortar cemento o ladrillo, y el cromo hexavalente del cemento, también han sido asociados con cáncer o daños pulmonares.

Los expertos recomiendan evaluar los materiales antes de hacer remodelaciones y evitar intervenir sin protección.

¿Qué hacer si sospechas que tu hogar contiene asbesto?

Si crees que tu casa puede tener asbesto, no intentes retirarlo por tu cuenta. La remoción debe ser realizada por especialistas certificados que utilicen equipos de protección y métodos seguros. Los desechos deben ser tratados como residuos peligrosos.

Detectar y eliminar correctamente el asbesto no solo previene el cáncer, sino que garantiza un entorno más seguro para toda la familia.

