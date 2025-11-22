¡Falta poco! Fechas, horario y ofertas de la última Venta Nocturna de Liverpool

Durante diciembre 2025 habrá una última oportunidad para comprar con descuentos y a meses sin intereses, se trata de la Venta Nocturna de Liverpool.

¿Todavía no tienes los regalos de Navidad? Con el cierre del año también lo hace la temporada de ofertas que inició con el Buen Fin, aunque todavía podrás comprar eso que llevas tiempo buscando. ¡No te pierdas la Nocturna de Liverpool! Fechas, horario y todo sobre la última Venta Nocturna en 2025 .

¿Cuándo es la próxima Venta Nocturna de Liverpool? Fecha de la última en diciembre 2025

Se prevé que la última Venta Nocturna de Liverpool con descuentos y ofertas por Navidad en 2025 se realice del viernes 5 al domingo 7 de diciembre. Durante estos tres días, las tiendas físicas estarán abiertas de 11:00 a 21:00 horas, mientras que en la plataforma en línea (app Liverpool Pocket y página oficial) las promociones estarán vigentes las 24 horas.

Esta edición navideña es la más importante del año, ofreciendo descuentos que pueden ir del 15% hasta el 60% y facilidades de pago a meses sin intereses, además de promociones especiales para usuarios de tarjetas departamentales Liverpool.

Durante este evento, los clientes pueden aprovechar descuentos en diversas categorías: tecnología, moda, calzado, perfumería y artículos para el hogar.

Si estás buscando el regalo perfecto para tus seres queridos o quieres consentirte con alguna compra, la Nocturna de Navidad de Liverpool es el momento ideal.

¿Qué día es el Bolo Fest?

Previo a la Venta Nocturna navideña, esta famosa tienda departamental tendrá su Bolo Fest el sábado 29 de noviembre a las 15:00 horas.

La cita es a lo largo de avenida Paseo de la Reforma. El recorrido dará inicio del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución.

