Evita malas vibras; significado del día en el que se pone el árbol de Navidad

La tradición de poner el árbol de Navidad va mucho más allá de contar con un adorno natural para la temporada de festividades decembrinas, pues dependiendo la fecha en la cual se coloque el mismo, se podrá generar una intención diferente de energía y vibra positiva en los hogares.

De acuerdo con una publicación realizada por Virginia de los Ríos, terapeuta y experta en sanación energética, señala que desde el pasado 21 de noviembre se entró en un “portal” que ayuda abrir y limpiar las energías de las personas.

Significado de las fechas en las que se pone el árbol de Navidad

El día en el que se coloque el árbol de Navidad podría atraer unión familiar, armonía en el hogar, así como abundancia y protección espiritual, además de que ayuda a evitar bloqueos y “malas vibras” de las personas.

22 de noviembre: se pone por motivos de hogar, familia, armonía y unión

27 de noviembre: se pone por motivos de intuición, conexión espiritual y protección

29 de noviembre: se pone para evitar bloqueos y rigidez en la energía de las personas

3 de diciembre: se pone por motivos de enfoque familiar y del hogar

6 de diciembre: se pone para evitar la nostalgia

14 de diciembre: se pone por motivos de abundancia y prosperidad

¿Qué significan las luces navideñas?

Más allá del significado que pueda llegar a tener la fecha en la que se coloca el árbol de Navidad , es importante mencionar que las luces de adornos decembrinos también cuentan con un significado de peso e importante en estas temporadas.

Se señala que colocar luces navideñas puede tener un importante significado de esperanza, calidez, luz divina así como la celebración de la vida, esto a raíz de las festividades que se realizaban desde hace varios años.

¿Cuándo se deben comenzar a poner los adornos navideños?

Cada una de las culturas a nivel internacional cuentan con sus periodos de celebración de la Navidad así como las fechas de colocar los adornos, sin embargo, la tradición ha marcado que éstos se pueden comenzar a poner desde mediados de noviembre.

