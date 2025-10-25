Tras la traición de “El Patrón”, ellos son los 3 nominados de La Granja VIP

Después de una larga semana llena de polémica, enfrentamientos entre los granjeros y retos memorables, se llevó a cabo el viernes de “traición” en La Granja VIP en donde “El Patrón” Alberto del Río salvó a uno de los nominados y mandó a eliminación a otro de los integrantes.

Con estos movimientos realizados por el luchador profesional, Lis Vega fue la granjera salvada en la semana dos del reality show, mientras que Sandra Itzel y Eleazar Gómez se mantuvieron en riesgo de ser eliminados en la segunda semana del programa.

¿Quiénes son los 3 nominados de la segunda semana de La Granja VIP?

Fue tras una intensa asamblea llena de miradas, reclamos y estrategias entre los integrantes de La Granja VIP , que “El Patrón” realizó una jugada arriesgada al encarar frente a todos a Eleazar Gómez y señalarlo de mal compañero.

Fue tras ello que Alberto del Río optó por salvar a Lis Vega tras ganar uno de los retos, además de que mandó a Alfredo Adame a cubrir el tercer lugar de los nominados en esta segunda semana del reality show sensación a nivel nacional.

Es por ello que los integrantes en riesgo de eliminación son Sandra Itzel, Eleazar Gómez y el mismo Alfredo Adame, el cual fue el último traicionado de esta segunda semana de La Granja VIP.

¿Cuándo es la segunda eliminación de La Granja?

La gala de eliminación del reality show se realizará cada domingo en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de Aztec UNO. Será este próximo 26 de octubre que se conocerá al segundo eliminado del programa.

Es importante mencionar que las y los televidentes podrán votar por su granjero favorito a través de la app o el sitio oficial de TV Azteca, lugares en los cuales podrás encontrar la encuesta activa para realizar la dinámica de salvación.

¿Quién fue la primera eliminada de La Granja VIP?

Es importante mencionar que la primera eliminada de La Granja VIP fue Carolina Ross, esto luego de un movimiento en el que Eleazar Gómez sacó de la palanca de nominados a Alfredo Adame.

