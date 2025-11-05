Cronología del pleito entre Miss México Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia

En las últimas horas el nombre de Fátima Bosch , Miss México 2025, se convirtió en tendencia a nivel internacional, esto luego de que el director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil la insultara y menospreciara frente al resto de las participantes del certamen.

A través de videos compartidos por medio de las diferentes plataformas de las redes sociales, se comenzó a difundir la grabación en la que se aprecia a Itsaragrisil alzándole la voz a la mexicana, así como pidiéndole a los elementos de seguridad que sacaran a Bosch del recinto en donde se realizaba el encuentro entre todas las participantes.

En esto consiste la pelea de pies apodada “toe wrestling” [VIDEO] Surgió en los años 70 en un pub de Derbyshire, Inglaterra, como un juego ebrio que evolucionó al Campeonato Mundial Toe Wrestling en 1976 con competidores globales.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué pasó entre Fátima Bosch y el director de Miss Universo Tailandia?

El conflicto inició durante una reunión oficial con todas las candidatas a Miss Universo 2026. Fue en ese momento que Nawat Itsaragrisil confrontó a todo el grupo por la supuesta “falta de compromiso con las actividades promocionales en Tailandia”, crítica que lanzó de manera enfática contra Fátima Bosch.

Luego de que el director de Miss Universo Tailandia señalara a la mexicana y de acuerdo con testimonios de la misma Bosch, Itsaragrisil la llamó “tonta” y le gritó en repetidas ocasiones que se cayara a pesar de que estaba dando versión tras los señalamientos.

Tras ello, la misma Fátima optó por levantarse de su asiento y salir del evento que formaba parte de las actividades oficiales del certamen, el cual se llevará a cabo este mismo de noviembre a nivel internacional.

Mi admiración, FÁTIMA BOSCH, qué poder de mujer mexicana alzar así la voz ante el insulto de un director ACOMPLEJADO en un país extranjero…



REINA… https://t.co/OpsDEVx357 pic.twitter.com/BeYBfPsJdG — El Francotirador (@franco_record) November 5, 2025

Itsaragrisil llora tras críticas a nivel internacional

Luego de que las imágenes y señalamientos de Itsaragrisil contra Bosch se hicieran tendencia a nivel internacional, el director de Miss Universo salió a pedir disculpas públicamente señalando que nunca fue su intención lastimar a nadie.

En ese momento y en medio de las disculpas, el director comenzó a llorar frente a las cámaras y micrófonos de los medios de comunicación que se dieron cita en el recinto para continuar con las actividades de la ceremonia.

Sancionan a Itsaragrisil tras polémica con Miss México

Vale la pena mencionar que luego de la polémica que se generó entre Fátima Bosch y el director del certamen, se dio a conocer que los organizadores de Miss Universo optaron por sacar del resto de las actividades a Nawat Itsaragrisil.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.