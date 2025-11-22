Walmart liquida pantalla inteligente LG de 55 pulgadas, 4K Ultra HD

El fin de año trae una diversidad de promociones y recientemente Walmart México anunció una oferta especial para uno de sus televisores más buscados: la pantalla LG 55 pulgadas 4K Ultra HD Smart TV LED modelo 55UR7800PSB, que actualmente se encuentra en remate.

¿Buscas buenas ofertas para renovar tu televisión por un equipo de calidad? La que te presentamos a continuación cumple con dichas características.

Pantalla LG de 55 pulgadas precio

Walmart está ofreciendo una promoción especial en la TV LG 55 pulgadas 4K Ultra HD Smart TV LED modelo 55UR7800PSB, con un precio rebajado de $9,690.00 pesos, anteriormente costaba $10,159.00 pesos.

Además del descuento directo, la tienda ofrece la posibilidad de adquirirla con hasta 15 meses sin intereses, quedando en pagos aproximados de $646.00 por mensualidad, lo que la convierte en una de las promociones más competitivas dentro del segmento de pantallas inteligentes 4K.

Pantalla LG de 55 pulgadas características

Este televisor cuenta con una pantalla UHD de 55 pulgadas con resolución 4K (3840 x 2160), tecnología HDR10 Pro para colores vivos y detalles excepcionales, y un procesador α5 AI 4K Gen 6 para optimizar la experiencia visual. Además, es una Smart TV con webOS 5.0, compatible con asistentes de voz como Google Assistant y Amazon Alexa, y tiene conexiones amplias incluyendo 3 puertos HDMI y WiFi certificado 802.11ac. Dispone también de un sistema de sonido de 20 watts y funciones inteligentes para mejorar la experiencia de usuario.

Para más detalles o para realizar la compra, puedes dar click aquí .

