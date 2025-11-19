Fátima Bosch triunfa en la competencia de traje típico en medio de polémicas renuncias a Miss Universo 2025

La destacada participación de Fátima Bosch en la competencia de traje típico del certamen de Miss Universo 2025, el certamen de belleza más importante a nivel internacional, la ha perfilado como una de las favoritas para ganar la codiciada corona, que lleva por nombre The Lumière de l'Infini.

No obstante, al escándalo que protagonizaron Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil se suma una serie de renuncias de participantes a Miss Universo y, recientemente, la de un juez. Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El impactante traje típico de Fátima Bosch en la pasarela de Miss Universo 2025

Fátima Bosch se convirtió en tendencia en redes sociales, luego de que se convirtió en una espectacular y mística ‘diosa mexica’, con un bellísimo traje típico, cuyo diseño rinde homenaje a la divinidad de la belleza y del amor.

El diseño de Fernando Ortiz proyecta la esencia de Xochiquétzal (la flor preciosa), diosa de la belleza, el amor y las flores, deidad que eligió Miss México para rendir tributo a nuestras raíces prehispánicas en Miss Universo 2025.

La Miss México desfiló por la pasarela y atrapó todas las miradas con un traje que incorporó plumas, rosas y colibríes que, gracias al arte de la confección, parecían volar alrededor de la mexicana.

Renuncia juez de Miss Universo; acusa falta de transparencia en el certamen

Por diversos motivos, al menos 4 concursantes tuvieron que abandonar el certamen; no obstante, estos no han sido los únicos casos de renuncias, pues a solo tres días de la gran final del certamen, el juez Omar Harfouch anunció públicamente su renuncia al panel oficial de jueces de Miss Universo 2025.

El empresario y compositor libanés-francés acusó al certamen de haber armado un “jurado improvisado” para elegir a las 30 finalistas sin la participación de los jueces oficiales.

Además, Harfouch señaló irregularidades en el manejo de votos, pues, según el músico, la persona encargada de contabilizar los resultados también formaba parte de este grupo no autorizado.

En un comunicado, a través de sus redes sociales, el ex juez del certamen de Miss Universo señaló que tuvo una conversación poco respetuosa con el CEO de Miss Universo, Raúl Rocha, en la que le expresó su preocupación por la falta de claridad en el proceso de selección.

Por esta y otras razones, el empresario señaló que tomó la decisión de “no ser parte de esta farsa”. Igualmente, informó que retiró la música que había compuesto para el certamen.

¿Dónde ver en vivo el certamen Miss Universo 2025?

La gran final del certamen de belleza Miss Universo se llevará a cabo el próximo viernes 21 de noviembre. En México, podrás verlo en vivo a través del canal de YouTube oficial del concurso. Solo da clic en este ENLACE , a partir de las 7:00 p.m.

Ahora que ya conoces los detalles, no pierdas la oportunidad de apoyar a la representante de México en Miss Universo 2025, la bella tabasqueña Fátima Bosch.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

