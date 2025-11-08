Habrá vacunación y desparasitación gratis para perros y gatos en CDMX

Si tienes mascotas, es muy importante que siempre tengan su esquema de vacunación completo, así que si quieres desparasitar o poner la vacuna antirrábica a tu perro o gato, en la Clínica Veterinaria GAM estarán ofreciendo este servicio gratis,

Vacunación y desparasitación gratis en CDMX

La Clínica Veterinaria GAM cumple 8 años y mediante redes sociales dio a conocer que estará aplicando gratis la vacuna antirrábica y desparasitación a perros y gatos. El equipo médico estará brindando este servicio a los lomillos y michis sanos que tengan más de un mes y medio de edad.

Es muy importante que tomes en cuenta que la vacuna antirrábica es esencial pues previene una enfermedad mortal, además, la rabia sigue siendo un riesgo en muchas partes del mundo y la vacunación es la única forma de controlarla.

Mientras que la desparasitación es importante porque ayuda a prevenir parásitos internos y externos que pueden causar problemas de salud como anemia, por ello es importante realizarla al menos cada seis meses.

Fecha, ubicación y horarios para vacunación y desparasitación

La jornada de vacunación y desparasitación se llevará a cabo en la Clínica Veterinaria GAM ubicada en Martha 190, Guadalupe Tepeyac en la alcaldía Gustavo A. Madero el próximo martes 18 de noviembre en un horario de 09:00 a 14:00 horas.

Esquema de vacunación para perros y gatos

Las vacunas esenciales para perros son:



Moquillo

Parvovirus

Hepatitis infecciosa canina

Leptospirosis

Rabia

Parainfluenza

Entre las 6 y 8 semanas se debe poner la vacuna de moquillo, parvovirus, hepatitis y parainfluenza y de las 10 a 12 semanas la segunda dosis de las primeras y la primera dosis de leptospirosis.

De las 14 a las 16 semanas se debe poner tercera dosis de moquillo, parvovirus, hepatitis, parainfluenza y rabia. Posteriormente cada año se debe poner refuerzo de todas las vacunas.

En el caso de los gatos, las vacunas que requieren son:

Moquillo felino

Herpesvirus felino

Calicivirus felino

Leucemia felina

Rabia

En las primeras 6 a 8 semanas se debe poner la primera dosis de moquillo, herpesvirus y calicivirus.

De las 10 a las 12 semanas la segunda dosis de las mismas vacunas y la primera dosis de leucemia felina y de las 14 a 16 semanas la tercera dosis de moquillo, herpesvirus y calicivirus y rabia. Posteriormente debe aplicarse un refuerzo de forma anual.

