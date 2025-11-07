¡Indignante! Mujer arroja café hirviendo a gerente de McDonald’s

La policía de Saginaw identificó a la mujer involucrada en el incidente en el que arrojó café hirviendo a la gerente de un McDonald's. La mañana del martes 4 de noviembre, la policía acudió al establecimiento ubicado en el 3700 de Dixie Highway después de que la gerente llamara al 911 para denunciar que había sido agredida por una clienta enfurecida, informó el detective Russ Pahssen, de la policía del condado de Buena Vista.

La clienta había realizado un pedido en línea y solicitó el reembolso de dos sándwiches, explicó Pahssen. Otro cliente grabó los últimos dos minutos del incidente en el mostrador del restaurante.

La gerente le ofreció un café a la clienta e intentó calmarla, mientras que la clienta afirmaba haber estado allí durante más de una hora, según se observa en la grabación. Al llegar a un punto muerto en la conversación, la gerente le deseó a la clienta que tuviera un buen día y se dio la vuelta para marcharse.

Esta acción la enfureció apun más: "¡Jódete, zorr*! ¡Toma este café bien caliente!", gritó la clienta, quitando la tapa del vaso y arrojándole el líquido a la gerente. La mujer gritó cuando el café le quemó la espalda y el brazo izquierdo.

Sufrió quemaduras leves, dijo Pahssen.

En redes sociales, miles de usuarios manifestaron su rechazo al acto, calificando la reacción de la mujer como inaceptable. Otros pidieron que se tomen acciones legales en su contra.

