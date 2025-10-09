Los países de Latinoamérica a los que iría Megadeth en su gira mundial de despedida

“This Was Our... Life Tour”, ese es el nombre de la gira mundial de despedida de Megadeth , un evento musical que provocará miles de lágrimas durante el 2026 y que, como no podía ser de otra forma, tendrá fechas especiales en varios países de Latinoamérica.

Aunque Megadeth todavía no ha revelado la lista específica de lugares en donde se va a presentar, ya hay varios “spoilers” en redes sociales y portales especializados que confirman algunos recintos que no pueden faltar.

Los países donde Megadeth irá en su gira de despedida

La emoción comenzó gracias a un video promocional en Colombia, específicamente, antes de un concierto de Guns N’ Roses , en el que se pudo ver una proyección en las pantallas del estadio invitando a los fanáticos a prepararse para una despedida histórica de Megadeth.

Con esto, comienza a tomar forma la lista de países en donde Megadeth se va a presentar durante su gira mundial de despedida:



México

Brasil

Argentina

Colombia

Incluso hay posibilidades de que Chile sea otro de los lugares que visitará, todo esto gracias a que la banda ya se ha presentado ahí en años anteriores y se llevó un enorme recibimiento por parte del público.

Megadeth estará en Colombia para su gira de despedida el próximo año, este video previo en Guns N’ Roses ya nos confirma la noticia ¿dónde harían este evento? pic.twitter.com/fPdE8V0YxZ — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) October 7, 2025

¿Megadeth vendrá a México en su gira de despedida?

Aunque todavía no se haya confirmado, ir a México se ha convertido en casi una obligación para la mayoría de las bandas y artistas, ya que representa un público entregado para casi cualquier género musical y en el caso del Heavy Metal no ha sido la excepción.

Cada vez que Megadeth tiene una gira, viene a México, por lo que no podrá faltar en su despedida del 2026, aunque todavía falta definir el lugar, la fecha y la venta de boletos.

El adiós a una de las mejores bandas de metal

Megadeth se fundó en 1983 por Dave Mustaine luego de haber sido expulsado de Metallica . Así comenzó con su estilo con un trash metal y una guitarra única en el mundo, con canciones que se volvieron clásicos instantáneos en el mundo del metal y que son escuchados hasta la fecha.

Desde entonces, Megadeth se ha mantenido como un referente del género y ha hecho que millones de fanáticos los tengan como la mejor banda de trash metal en la historia.

