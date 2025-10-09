inklusion.png Sitio accesible
Los países de Latinoamérica a los que iría Megadeth en su gira mundial de despedida

Megadeth quiere retirarse en la cima y es por eso que en el 2026 tendrá una gira de despedida con un escenario especial

Megadeth y su gira de despedida
IG: Megadeth
1 minutos de lectura.
Escrito por: Marco Antonio Campuzano

“This Was Our... Life Tour”, ese es el nombre de la gira mundial de despedida de Megadeth , un evento musical que provocará miles de lágrimas durante el 2026 y que, como no podía ser de otra forma, tendrá fechas especiales en varios países de Latinoamérica.

Aunque Megadeth todavía no ha revelado la lista específica de lugares en donde se va a presentar, ya hay varios “spoilers” en redes sociales y portales especializados que confirman algunos recintos que no pueden faltar.

Los países donde Megadeth irá en su gira de despedida

La emoción comenzó gracias a un video promocional en Colombia, específicamente, antes de un concierto de Guns N’ Roses , en el que se pudo ver una proyección en las pantallas del estadio invitando a los fanáticos a prepararse para una despedida histórica de Megadeth.
Con esto, comienza a tomar forma la lista de países en donde Megadeth se va a presentar durante su gira mundial de despedida:

  • México
  • Brasil
  • Argentina
  • Colombia

Incluso hay posibilidades de que Chile sea otro de los lugares que visitará, todo esto gracias a que la banda ya se ha presentado ahí en años anteriores y se llevó un enorme recibimiento por parte del público.

¿Megadeth vendrá a México en su gira de despedida?

Aunque todavía no se haya confirmado, ir a México se ha convertido en casi una obligación para la mayoría de las bandas y artistas, ya que representa un público entregado para casi cualquier género musical y en el caso del Heavy Metal no ha sido la excepción.

Cada vez que Megadeth tiene una gira, viene a México, por lo que no podrá faltar en su despedida del 2026, aunque todavía falta definir el lugar, la fecha y la venta de boletos.

El adiós a una de las mejores bandas de metal

Megadeth se fundó en 1983 por Dave Mustaine luego de haber sido expulsado de Metallica . Así comenzó con su estilo con un trash metal y una guitarra única en el mundo, con canciones que se volvieron clásicos instantáneos en el mundo del metal y que son escuchados hasta la fecha.

Desde entonces, Megadeth se ha mantenido como un referente del género y ha hecho que millones de fanáticos los tengan como la mejor banda de trash metal en la historia.

