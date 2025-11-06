¿Y ahora qué pasó? Hay nueva fecha para el lanzamiento del GTA VI en 2026

Millones de personas alrededor del mundo volvieron a decepcionarse: El GTA VI ha retrasado por milésima vez su fecha de lanzamiento. Algo que parecía seguro para el verano del 2026 tuvo que ser reagendado y la espera sigue pareciendo eterna.

De acuerdo con Rockstar Games, el juego "necesita tiempo adicional para terminarse con el alto nivel de pulido que los jugadores esperan y merecen", por lo que han decidido retrasar la fecha.

Nueva fecha de salida para el GTA VI

De está manera, la nueva fecha esperada por los millones de jugadores será el 19 de noviembre, algo muy diferente a lo que se tenía previsto para el verano de ese mismo año.

Millones de personas soñaban con jugar GTA VI y y después ver partidos del Mundial del 2026, pero ese plan se arruinó. Ahora es más probable que disfruten del videojuego durante las vacaciones de Navidad.

Hi everyone,



Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.



We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025

¿Cuál era la fecha de lanzamiento del GTA VI?

Los cambios de lanzamiento han ocurrido desde hace años. Se supone que en octubre del 2025 estaría listo, pero después se movió para mayo del 2026 y parecía que esa fecha sería la definitiva.

Sin embargo, ahora volvieron a reagendar la entrega y parece que noviembre del 2026 será "la vencida" para Rockstar Games , sin embargo, con la fama que se ha hecho la compañía, los fanáticos ya no se sorprenderían si vuelve a ocurrir lo mismo.

