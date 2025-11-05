inklusion.png Sitio accesible
¡De locura! Tom Brady clonó a su perra para tenerlo toda la vida

El ex-QB detalló que solo se necesitó una simple muestra de sangre de su perrita.

Tom Brady clonó a su perra para estar con ella siempre
Actualizado el 05 noviembre 2025 10:28hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Sergio Valladares

Perder a cualquier mascota es uno de los procesas más dolorosos de la vida, afortunadamente para la gente que es visionaria y sobre todo millonaria, existe la posibilidad de clonar a los miembros peluditos de la familia.

Tom Brady es una de esas afortunadas personas que gracias a los avances tecnológicos ha podido recrear a su perrita Lua que murió en el pasado 2023 por causas naturales.

Así es el perro clonado de Tom Brady

Junie es la nueva perra del 7 veces ganador del Super Bowl, esta perra clonada con la genética de la perra Lua es de raza pitbull. Brady reveló que trabajó con la empresa de biotecnología Colossal Biosciences (en la cual también es inversor). Utilizaron una extracción de sangre no invasiva de Lua antes de que falleciera para obtener el material genético necesario.

Es importante recalcar que este procedimiento es muy exclusivo y pocas personas tienen acceso a el, el costo promedio para clonar un animal domestico cómo un perro o gato es de entre $50 mil y $85 mil dolares, además de ser un procedimiento costoso y complicado, es considerado poco ético para algunos sectores conservadores.

Un perro clonado comparte las mismas caracteristicas físicas del animal original, lo cual puede ser peligroso si originalente el perro o animal a clonar tenía complicaciones de salud graves, ya que estas se heredan al compartir la misma genética.

