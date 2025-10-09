¡Estrena celular de alta gama! Amazon vende el Huawei Pura 80 con más del 50% de descuento

El nuevo Huawei Pura 80 ha sorprendido en México con una fuerte rebaja en su precio. En Amazon México, el dispositivo se ofrece por nueve mil 999 pesos, lo que representa un ahorro del 53% respecto a su precio original de 21 mil 499 pesos.

Además, se puede adquirir con pagos mensuales de 666.60 pesos a 15 meses sin intereses y con una promoción adicional de 90 días gratis de Amazon Music.

Este precio coloca al Pura 80 como una de las opciones más competitivas dentro del segmento de gama alta, especialmente por las prestaciones que ofrece y el respaldo tecnológico de Huawei.

Celulares registran fallas en México por la ola de calor [VIDEO] Las fallas de los celulares se han incrementado en un 50% debido a la ola de calor; alertan de posibles explosiones en las pilas y daños en las pantallas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Diseño y pantalla de alta calidad

El Huawei Pura 80 mantiene la línea elegante y moderna de la marca, con bordes planos y cristal mate en un acabado blanco que resalta su diseño minimalista.

Su pantalla LTPO OLED ofrece una tasa de refresco adaptable de 1 a 120 Hz, ideal para mejorar la fluidez del sistema y optimizar el consumo de batería. La resolución de 2760 × 1256 píxeles proporciona colores intensos y detalles precisos para una experiencia visual inmersiva.

Fotografía profesional con cámara XMAGE Ultra Chroma

Uno de los grandes atractivos del Pura 80 es su sistema de cámara XMAGE Ultra Chroma , una tecnología desarrollada por Huawei que promete una reproducción cromática más precisa y un rango dinámico superior.

Las pruebas y reseñas especializadas destacan su desempeño en condiciones de baja luz, así como la nitidez y profundidad de color en retratos y paisajes.

Potencia y rendimiento diario

El modelo cuenta con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, lo que garantiza un rendimiento fluido incluso en tareas exigentes.

Su sistema operativo EMUI 15.0 ofrece una experiencia ágil y adaptable, aunque sigue sin incluir los servicios de Google en algunas regiones, lo cual es importante considerar antes de adquirirlo.

Batería duradera y carga rápida

Con una batería de 5,170 mAh, el Pura 80 asegura autonomía para más de un día de uso intenso. Además, incorpora la tecnología Dual SuperCharge, que permite una recarga veloz tanto por cable como de forma inalámbrica, reduciendo los tiempos de espera de manera considerable.

El Huawei Pura 80 combina potencia, diseño y una cámara avanzada a un precio excepcional.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.