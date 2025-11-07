La ciencia confirma cuál la raza de perro perfecta

En todo el mundo se cree que el perro es el mejor amigo del hombre y aunque hay muchas razas, cada una tiene su particularidad y dependiendo de lo que busques en una mascota es la que será perfecta para ti, pero la ciencia reveló cuál es la mejor.

¿Cuál es la mejor raza de perro?

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Helsinki donde se incluyeron más de mil razas distintas se evaluó la personalidad de los canes para determinar cuál es el compañero perfecto.

La raza ganadora destaca por ser muy amigable, por lo que es ideal para quien busca una mascota amorosa. Además, tiene actitudes sociables y dependientes y una actitud afectuosa constante.

Se trata de el Bichón Maltés , una raza originaria de la isla de Malta, muchos dueños consideran que son un cariñosos y "pegajosos".

Otra característica importante de esta raza es que por su tamaño se adapta a la vida en apartamentos o casas pequeñas y no requieren hacer demasiado ejercicio, pero buscarán que pases tiempo de calidad con ellos.

Otras razas que destacan por ser cariñosos y sociables

Es importante destacar que los Golden y Labrador Retriever siguen siendo las razas mas cariñosas y sociables del mundo. Se caracterizan por su lealtad y amor incondicional hacia sus dueños-

Tiene la habilidad de trabajar con personas en diferentes contextos como en terapias o perros guía , son populares en los hogares con niños por ser amistosos y juguetones.

Los bóxer y bulldogs son considerados como "niñera" canina pues tienen una energía inagotable, son muy protectores y siempre buscan contacto con los más pequeños de la casa. Los bulldogs son perros tranquilos y no necesitan mucha actividad física y demandan mucho amor y atención.

En general los perros se adaptan dependiendo de sus dueños y cualquier raza puede ser cariñosa y amorosa y se puede convertir en tu compañero fiel; sin embargo, algunos destacan por su personalidad.

