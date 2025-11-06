Vivo X300 Pro busca desafiar a los gigantes en México; precio, características y dónde comprar

El Vivo X300 Pro se perfila como uno de los lanzamientos más esperados en el mercado mexicano para finales de 2025. Este dispositivo de gama alta, ya disponible en Asia y Europa, promete conquistar a los usuarios que buscan un teléfono con rendimiento premium, cámaras avanzadas y conectividad 5G. Aunque aún no tiene distribución oficial en México, su popularidad crece entre los entusiastas que ya lo importan a través de tiendas especializadas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

En plataformas como MiPhone.mx, Mercado Libre y eBay México, el Vivo X300 Pro puede encontrarse desde $21,999 hasta $29,000 pesos, dependiendo de la configuración y el vendedor. Su precio competitivo lo coloca frente a modelos como el Samsung Galaxy S25 y el iPhone 17 Pro, pero con una propuesta más equilibrada entre potencia, autonomía y fotografía inteligente.

Diseño premium con resistencia de alto nivel

El X300 Pro destaca por su cuerpo de cristal y marco metálico, disponible en tonos Dune Brown y Phantom Black. Sus dimensiones de 161.98 x 75.48 x 7.99 mm y peso de 226 g ofrecen comodidad sin sacrificar elegancia. Además, incorpora certificaciones IP68 e IP69, lo que lo hace resistente al agua y al polvo.

Su lector ultrasónico 3D bajo pantalla permite un desbloqueo rápido, y la marca apuesta por materiales sostenibles como vidrio reciclado y aluminio reutilizado, un guiño ecológico poco común en su segmento.

Pantalla y rendimiento

El Vivo X300 Pro monta una pantalla AMOLED LTPO 2K de 6.78 pulgadas con tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz. Su brillo máximo de 4500 nits garantiza visibilidad total bajo el sol, mientras que la gama de colores P3 ofrece una experiencia visual de nivel profesional.

El motor de este modelo es el procesador MediaTek Dimensity 9500 de 3 nm, acompañado por hasta 16 GB de RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.1. Su desempeño fluido lo hace ideal para juegos, edición y multitarea. Además, es totalmente compatible con redes 5G mexicanas, asegurando conexión veloz en operadores como Telcel, AT&T y Movistar.

Fotografía profesional con las cámaras con sello ZEISS

El apartado fotográfico es uno de los grandes atractivos del X300 Pro. Su sistema triple incluye un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 50 MP, y un teleobjetivo ZEISS APO de 200 MP con zoom óptico de largo alcance.

La cámara frontal de 50 MP eleva la calidad de las selfies y videollamadas, mientras que la IA integrada optimiza luz, enfoque y color automáticamente. Con soporte para video 4K Dolby y modos como retrato, noche o panorámica, el dispositivo se posiciona como uno de los mejores en fotografía móvil de 2025.

Autonomía y carga

Con una batería de 5440 mAh, el Vivo X300 Pro ofrece hasta dos días de uso continuo. Su carga rápida de 90W por cable y 40W inalámbrica reduce los tiempos de espera, aunque el cargador no viene incluido.

Lanzamiento, precios y características de los nuevos productos de Apple [VIDEO] El iPhone 17 estrena la pantalla ProMotion de 120 HZ, es el primer modelo de Apple con esta tecnología, y cuenta con un procesador A19.

Para los usuarios mexicanos que viajan constantemente, la combinación de eficiencia energética y conectividad completa lo convierte en una opción ideal. Además, el dispositivo integra Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC y GPS multibanda, garantizando compatibilidad total con los servicios más modernos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.