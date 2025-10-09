Así es la modalidad “te acorralan” para robar en el Centro Histórico de la CDMX y cómo prevenirse

Los casos de robos a manos de carteristas en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) no paran, pues ahora el creador de contenido para TikTok, Ferhanan Ferrer evidenció a supuestos locatarios coludidos así como el modus operandi con el cual operan estos grupos delictivos.

Fue a través de un video publicado en TikTok que el influencer catalogó a este modus operandi bajo el nombre de “te acorralan”, esto debido a que durante el robo participan más de cinco personas que se encargan de “encerrar” a las víctimas en un espacio reducido para lograr sustraer celulares y carteras.

Zona donde hacen la modalidad “te acorralan” en el Centro Histórico de la CDMX

De acuerdo con lo señalado en la denuncia pública de Ferrer, este modus operandi ocurre principalmente en la Calle Manuel de la Peña y Peña en su esquina con Girón, dentro del Centro Histórico de la CDMX a plena luz del día.

Se señaló que este grupo de delincuentes aprovecha que la vialidad no cuenta con vigilancia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para cometer los robos masivos, pues de igual forma evidenció que más de una persona es víctima de estos actos en cuestión de minutos.

Locatarios del Centro Histórico estarían coludidos en robos masivos

Según con lo narrado por Ferhanan Ferrer, algunos de los locatarios sobre estas calles del Centro Histórico de la CDMX están coludidos con el robo a transeúntes, pues señaló que en cuanto comenzó a gritar por ayuda, varios de ellos comenzaron a salir de sus puestos para exigirle que dejara de grabar y que se fuera del lugar.

Y es que por lo que se puede entender en la denuncia, los delincuentes llegan en grupo de hasta cinco personas que se van colocando en los costados, al frente y por detrás de las víctimas para “acorralarlos” y así poder robar pertenencias como celulares y carteras.

Es en ese mismo momento, que los rateros aprovechan el cúmulo de gente en la zona para huir sin ser detectados por las víctimas y demás personas que se encuentran en el área al momento del robo.

Tipos de robos en zonas públicas de la CDMX

Vale la pena señalar que este modus operandi se suma al de carteristas “comunes” en el transporte público de la Ciudad de México, pues denuncias públicas dadas a conocer señalan que algunos delincuentes suelen aprovechar el amontonamiento de gente para realizar el robo de pertenencias.

