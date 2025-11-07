Los mejores memes de la contraseña vulnerada del Museo de Louvre

Desde que desapareció la Mona Lisa en 1911 no se veía algo igual, el robo al Museo de Louvre se dio en poco menos de 7 minutos. A bordo de un camión equipado con una escalera extendible, se estacionaron en las afueras del lugar, treparon al segundo piso para con una cortadora de disco entrar por la ventana y poder llevarse el botín.

Este robo en e l Museo de Louvre le dio la vuelta al mundo y se comparó con películas de Hollywood al estilo de las de Eleven Ocean o Rápidos y Furiosos. Pero lo que más revuelo causó fue que días más tarde se dio a conocer la contraseña del sistema de seguridad del famoso recinto, lo que desató memes y posteos divertidos en redes sociales que a continuación te vamos a compartir en una selección de los mejores hecha por adn Noticias.

Mejores memes de la contraseña del Museo de Louvre

Como era de esperarse en este tipo de noticias, el caso del atraco al Museo de Louvre no fue excepción para que miles de internautas aprovecharan la oportunidad e hicieran memes principalmente sobre lo vulnerable que resultó ser la contraseña de acceso a los sistemas de seguridad:

Como que la contraseña del louvre era “Louvre”? Y como que el sistema de seguridad del museo tenía Windows 2000 y el XP? pic.twitter.com/YfdhZeAzaI — 火 (@FFPPSS898) November 7, 2025

¿Cómo que la contraseña para acceder a los servidores de seguridad del Museo del Louvre era “Louvre” y no la infranqueable 1234? pic.twitter.com/yPUHTYfqac — Fernando Dalmau (@DalmauFernando) November 4, 2025

El que puso la contraseña en el Louvre https://t.co/CPCO5Wtkwj — Gabriel Magwinn (@GMagwinn) November 6, 2025

La contraseña

De Seguridad

Del Museo

Del Louvre

"Louvre"

Sacreblu

Sargento Dodo

😎👆 — ElSimioReturn@exTirador🇦🇷 (@ElSimioReturn) November 5, 2025

El hacker cuando le atinó al primer intento a que era "Louvre" la contraseña del sistema de seguridad del Museo Louvre pic.twitter.com/7tDYbrOK0s — CharoEnValle (@charoencasa) November 4, 2025

¿Cuál era la contraseña del sistema del Museo de Louvre?

Según un informe de la investigación dado a conocer por medios internacionales, se reveló que el sistema de videovigilancia del Museo del Louvre usaba la contraseña "Louvre" lo que facilitó que el robo de joyas valuadas en 102 millones de dólares se pudiera llevar a cabo.

También fueron expuestas varias fallas graves en la seguridad como son cámaras con puntos ciegos, software obsoleto (Windows 2000) y falta de mantenimiento.

Al día de hoy se han detenido a varios sospechosos, pero del botín no se sabe nada aún y según las autoridades por lo menos uno de los ladrones sigue prófugo y de hecho se especula que ya había salido de Francia con las joyas.

