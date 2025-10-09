¡Noche de despechadas! Carolina Ross llega dispuesta a cantarle al desamor en La Granja VIP

Carolina Ross una talentosa cantautora mexicana fue la destapada como la novena granjera que se integra al selecto grupo de las 16 celebridades que formarán parte de la primera edición de La Granja VIP.

La famosa nos visitó en las instalaciones de TV Azteca y nos confesó que está lista para cantar, divertirse y conocer al resto de los participantes en este ambicioso proyecto con el que TV Azteca piensa cerrar con broche de oro el 2025. Así que Carolina ya calentó motores en adn Noticias para la próxima Noche de Despechadas que promete organizar dentro de La Granja VIP México .

“Traigo saldo, quítenme el cel”, Carolina Ross ya organizó Noche de Despechadas en La Granja VIP [VIDEO] La carismática cantautora sinaloense ya está calentando motores y nos deleitó con unas estrofas de su éxito “Me vas a extrañar”. Quédese al final.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Carolina Ross confiesa que llega en blanco y sin conocer al resto de los granjeros

En entrevista con adn Noticias, Carolina Ross nos comentó que se encuentra muy feliz de haber sido considerada para entrar a la primera edición de La Granja VIP en México. La joven cantante nos contó que una de las cosas que más le emocionan es que la gente tendrá la oportunidad de conocerla más allá de su profesión como cantante de música ranchera.

Por otra parte, Carolina Ross nos confesó que no ha investigado nada acerca del restos de los granjeros, pues no quiere predisponerse, sino que prefiere darse la oportunidad de conocer a cada uno.

En cuanto a las actividades de la granja, la cantante de 30 años nos reveló que sí ha tenido contacto en su natal Sinaloa; sin embargo, es más una chica de ciudad. No obstante, nos aseguró que no le tiene miedo a nada.

La famosa nos confiesa que llega solterita a La Granja VIP

Aunque en un tiempo se le relacionó con Christian Nodal, la joven intérprete de “La mejor de todas” nos confesó que entra a La Granja VIP ‘solterisima’ y sin intenciones de tener un amorío dentro.

“Yo voy con el corazón llenito de amor propio sin intenciones de nada a divertirnos y solo eso”, reveló.

No obstante, Carolina Ross nos prometió que sí se anima a organizar una Noche de Despechadas con el resto de las granjeras para interpretar su temazo “Me vas a extrañar”. Y, para ir calentando motores nos interpretó un pedacito.

El mensaje de Carolina Ross para su fandom

“A toda mi familia Rossel que me han acompañado en este camino, que pues le ha tocado crecer con una servidora, escuchar mi música, pues ahorita me van a conocer una faceta ya del día a día, de cómo soy o sea van a poder conocer más de una servidora y eso me emociona bastante.

Y pues quiero pedirle su apoyo para que podamos permanecer hasta la gran final eso va a a estar increíble y, si no, pues hasta donde nos permita la vida, el camino, Dios, pero el chiste es siempre estarse divirtiendo y pasarla bonito, voy con esa mentalidad”. -Carolina Ross

Carolina Ross envía mensaje al resto de los granjeros

“A los granjeros y a las granjeras quiero decirles que pueden contar con una servidora, que conmigo pueden traer mucha confianza, que en lo que pueda ayudarles ahí voy a estar. También espero aprender muchísimo de ustedes. Hay que estar siempre con la mejor actitud y un besote”. -Carolina Ross

Si la Granja VIP te saca tu lado animal, ¿con qué animal te identificas?

“Yo me identifico mucho con las gallinas, porque aunque el gallo sea muy gallo, al final la gallina es la de los huevos. Yo me siento bien valiente, pero también las gallinas son raíz, son tierra, siempre tienen esta unión con los pollitos, entonces me gusta pensar que que soy como una gallina”. -Carolina Ross

¿De qué se trata la Granja VIP?

La Granja VIP es un reality show de TV Azteca de la mano de Fremantle, en colaboración con Disney Plus y TikTok, donde varias celebridades viven juntas en una granja, alejadas de los lujos de la ciudad.

Los participantes deben encargarse de tareas rurales como cuidar animales, sembrar, cocinar con recursos limitados y convivir bajo las reglas del campo. Semana a semana enfrentan retos y eliminaciones hasta que uno se corona como el ganador o ganadora.

No te pierdas el gran estreno, el próximo domingo 12 de octubre por Azteca Uno y sigue el 24/7 a través de Disney Plus.