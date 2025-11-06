Cereza y Cerecito sobrevivieron a la explosión de la pipa en Iztapalapa; así fue su emotiva salida del hospital

La tragedia de la explosión de la pipa en Iztapalapa dejó historias tan conmovedora como la de Cereza, la perrita embarazada que corrió para escapar del flamazo que terminó con la vida de 34 personas y lesionó casi a un centenar. Cereza también sufrió quemaduras graves, pero afortunadamente fue llevada de inmediato a una clínica veterinaria en donde recibió atención oportuna.

Aunque la perrita dio a luz a cinco cachorros, con el paso de los días cuatro de sus perritos fallecieron. El único sobreviviente recibió el nombre de Cerecito. Afortunadamente, ambos se recuperaron y fueron dados de alta. Te contamos la historia de estos perritos sobrevivientes de la pipa de gas.

Captan el momento en el que Cereza y Cerecito salen del hospital tras casi dos meses hospitalizados

A través de sus redes sociales, la fundación “Huellitas, amor sin fronteras” que se ha mantenido al pendiente de Cereza y Cerecito compartieron el emotivo momento en el que los dos perritos fueron dados de alta.

“Esta semana, gracias a Dios, serán dados de alta. Y no queremos dejar pasar este momento sin agradecer con el alma a todos los que han estado al pendiente, a quienes donaron, compartieron, oraron y a nuestros médicos que los cuidaron con tanto cariño”, escribieron en la cuenta de X de la fundación.

En las imágenes ya se puede ver a la perrita french poodle y a su cachorro usando sus disfraces de Halloween y jugando con sus cuidadores. Ambos lucen felices y en perfecto estado, listos para dejar el hospital veterinario y buscar una familia que les brinde un hogar.

✨ 56 días de lucha … ¡lo logramos juntos! ✨



Cereza y Cerecito han demostrado la fuerza más pura que existe: la del amor y las ganas de vivir 💖.

Durante 56 días en la veterinaria, han luchado contra todo pronóstico, aferrándose a la vida con esa valentía que solo los… pic.twitter.com/5zCczkWzMf — Huellitas amor sin fronteras (@HASF_AnaSDiaz) November 5, 2025

La conmovedora historia de Cereza y Cerecito tras la explosión de la pipa en Iztapalapa

Tras el accidente de la pipa en el Puente de la Concordia , Cereza fue rescatada por la fundación “Huellitas, amor sin fronteras”. La perrita que había sufrido quemaduras severas tuvo que ser sometida a una cesárea para dar a luz a sus cinco cachorritos.

En las primeras imágenes de la perrita sobreviviente pudimos verla en cama, entubada y con pocas posibilidades de sobrevivir. Afortunadamente, Cereza comenzó a reponerse tras ser sometida a varias cirugías; no obstante cuatro de sus perritos no lo lograron.

Tras 56 días hospitalizada, la historia de Cereza tuvo un final feliz, pues tras sobrevivir al flamazo de la pipa en Iztapalapa, la perrita y su cachorro tendrá un nuevo hogar con los encargados de la fundación que los rescató.

