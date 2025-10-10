Para ese outfit de temporada; Nike se sube al tren y lanza tenis de Día de Muertos

Con motivo del Día de Muertos 2025 , Jordan Brand presenta su primera colección completa inspirada en esta festividad: Somos Eternos, una cápsula que rinde homenaje a la vida, la memoria y la conexión entre generaciones.

La línea, que combina tradición con estilo urbano, incluye tres modelos de sneakers y una colección de ropa conmemorativa que celebra el legado cultural de México.

Nike's "Somos Eternos" Día de Muertos 2025 Collection Expected October 18 ☠️ pic.twitter.com/3frXK8FJNB — House of Heat° (@houseofheat) October 7, 2025

Diseño, simbolismo y precio de los Jordan

La colección Somos Eternos destaca por su profundo simbolismo visual y el uso de materiales que evocan los elementos del Día de Muertos.



Air Jordan 1 Low SE Somos Eternos : Con un precio de tres mil 499 pesos en tiendas como Nike e Invictus México, este modelo presenta una base en tonos crema, detalles turquesa y rosa pastel , además de un gráfico de sol sonriente en la lengüeta.

La piel y la gamuza se desgastan con el tiempo para revelar nuevos colores , un guiño a l ciclo de la vida y la transformación .

: Con un en tiendas como Nike e Invictus México, este modelo presenta una base en , además de un gráfico de sol sonriente en la lengüeta. La piel y la gamuza se desgastan con el tiempo para , un guiño a . Air Jordan 4 SE Somos Eternos : Con acabados en hueso, cobre y dorado , este diseño simboliza la luz de las velas que iluminan los altares. Su textura erosionada representa el paso del tiempo y viene acompañado de un dije conmemorativo , a manera de amuleto.

: Con acabados en , este diseño simboliza la luz de las velas que iluminan los altares. Su textura erosionada y viene , a manera de amuleto. Jordan Session SE Somos Eternos: Inspirado en la tierra y la conexión espiritual, combina piel natural y gamuza con detalles reflectantes que evocan el resplandor que guía a las almas en su regreso.

No solo son tenis, es toda una línea de ropa

Además de los sneakers, Jordan lanza una línea de apparel conmemorativa que incluye playeras, sudaderas, una jersey y una gorra. Las prendas están decoradas con gráficos de calaveras, flores y velas, elementos tradicionales que simbolizan la dualidad entre vida y muerte.

Fecha de lanzamiento y dónde conseguirlos en México

Los Air Jordan 4 SE Somos Eternos estarán disponibles de forma exclusiva en SNKRS Web, Jordan World of Flight y tiendas seleccionadas en México.

Mientras que los Air Jordan 1 Low SE, los Jordan Session SE y el apparel se lanzarán el jueves 16 de octubre en Nike.com, Invictus y puntos de venta oficiales de Nike y Jordan Brand.

El lanzamiento internacional será el próximo sábado 18 de octubre.

Un tributo a la eternidad mexicana

De acuerdo a Nike , Somos Eternos es más que una colección: es una reinterpretación moderna de una de las tradiciones más emblemáticas de México.

Con esta cápsula, Jordan fusiona arte, memoria y moda para rendir homenaje a las generaciones que permanecen vivas en el recuerdo.

