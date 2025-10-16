¡A qué costo! Así fue como Eleazar Gómez salió del grupo de nominados en el jueves de Salvación de La Granja VIP

Este jueves 16 de octubre se llevó a cabo la dinámica de Salvación en La Granja VIP . Los cuatro nominados, Alfredo Adame, César Doroteo, La Bea y Eleazar Gómez se enfrentaron en un juego de salvación.

Aunque el ganador del reto, Eleazar Gómez, logró salir del grupo de nominación, el costo fue mucho más grande de lo que esperaba, pues su estadía en La Granja VIP será a costa de uno de sus compañeros. Te explicamos cómo funciona esta dinámica.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Los 4 nominados se enfrentan en el reto de salvación

En el primer jueves de Salvación, los cuatro nominados participaron en un reto de Frutas Selectas que consistió en que cada granjero se colocó en un balcón, desde donde debieron de bajar, entrar a una alberca de pelotas y hallar frutas, para colocarlas en el lugar correcto y meterlas en un receptáculo de acrílico.

César Doroteo fue el primer nominado en el día del estreno. Alfredo Adame resultó nominado en el Martes de Duelo, cuando se enfrentó a El Patrón. Mientras que La Bea y Eleazar Gómez quedaron nominados en el Miércoles de Asamblea. Algunos granjeros votaron por La Bea porque consideraron que es la persona con la que menos han convivido; mientras que, otros votaron por Eleazar porque no le perdonan que haya hecho trampa en el primer juego para elegir capataz.

El participante que se salva de la nominación en La Granja VIP

Luego de una reñida competencia, el granjero que logró salir del grupo de nominados fue: Eleazar Gómez.

Aunque salir del grupo de nominados pueda parecer una bendición, la verdad es que ser el ganador de la salvación también tiene una misión muy complicada. El Viernes de Traición tendrá que salvar a un nominado y tendrá que elegir al granjero que ocupará ese lugar en la lista de nominados de La Granja VIP .

¿Cómo votar por tu favorito en La Granja VIP?

Recuerda que tienes 10 votos para repartirlos entre los 4 granjeros o, si deseas, solo dárselos a uno.

Entra a la cuenta de Instagram de La Granja VIP

Busca en las stories la imagen que dice: “Vota aquí”

Tienes 10 votos y puedes repartirlos como tú quieras o darle los 10 votos a tu granjero favorito

Recuerda que se trata de un voto positivo, es decir, que votas por el granjero que deseas que se quede en La Granja.