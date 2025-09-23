¿Qué pasó con el concierto de Ghost? Cancelan de última hora en CDMX

Ya es oficial, el concierto de Ghost programado para este martes 23 de septiembre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México (CDMX) ha sido cancelado y miles de aficionados se volvieron a quedar con ganas de ver a una de las bandas de heavy metal más famosas del mundo.

¿Por qué cancelaron el concierto de Ghost?

Había un lleno total en el Palacio de los Deportes para el concierto de este martes 23 de septiembre. Incluso había cientos de fanáticos que ya habían entrado y miles en camino o a las afueras del inmueble.

Sin embargo, a las 7:47 de la tarde, Ocesa publicó un comunicado en el que confirmó la cancelación del concierto debido a una intoxicación alimentaria de Tobias Forge, líder de la banda, lo que imposibilitó la presentación.

Por otro lado, informaron que los conciertos del 24 y 25 de septiembre siguen en pie y se realizarán de acuerdo a lo previsto.

¿Cómo pedir un reembolso por cancelación de Ghost?

Asimismo, Ocesa informó que las personas que realizaron la compra en línea verán reflejado el reembolso automáticamente en la tarjeta con la que adquirieron los boletos (aunque el tiempo puede variar dependiendo de cada banco).

Por otro lado, las personas que compraron sus boletos a través de los puntos Ticketmaster, pueden solicitar un reembolso a partir del 26 de septiembre en el mismo punto donde realizaron la compra.

La mala noticia para los fanáticos es que, por ahora, no hay informes de que Ghost pueda reponer el concierto algún otro día y esos boletos sean válidos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL SHOW DE GHOST DEL DÍA DE HOY pic.twitter.com/nlNDoVL0KJ — Ocesa Rock (@ocesa_rock) September 24, 2025

