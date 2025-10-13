Sergio Mayer Mori es el primer capataz de La Granja VIP; estos son sus beneficios

La Granja VIP ya inició sus transmisiones y este lunes, los granjeros realizaron el primer juego para elegir al capataz, quien no solo tendrá poder sobre el resto de los participantes del reality, sino que también disfrutará de ciertos beneficios como una habitación propia.

En esta primera semana, el gran ganador del beneficio de convertirse en el capataz de La Granja VIP es Sergio Mayer Mori. te contamos en qué consistió el juego y quienes fueron los cuatro finalistas.

¿Quién es el primer capataz de La Granja VIP México?

En este primer día en La Granja VIP , los granjeros y grageas vivieron situaciones intensas; por ejemplo, Manola Díez protagonizó su primera discusión, primero, con Carolina Ross y, después, con Kike Mayagoitia.

Además, los 16 participantes tuvieron que enfrentarse al primer juego para elegir al capataz de La Granja VIP México. En el primer juego solo participaron los granjeros, mientras que los peones se quedaron sin la oportunidad de jugar.

El juego consistió en una serie de actividades de los cuales resultaron ganadores: Kike Mayagoitia , Eleazar Gómez, Sergio Mayer y Jawy Méndez. No obstante, Eleazar Gómez quedó descalificado por hacer trampa. Igualmente, Adal Ramones le dejó claro que tampoco podrá competir para ser capataz la siguiente semana. Tras un último reto, el ganador del título del capataz fue Sergio Mayer Mori.

¿Cuáles son los beneficios del capataz?

Sergio Mayer Mori, quien es el nuevo capataz de La Granja VIP cuenta con muchos beneficios que le harán disfrutar de una semana mucho más tranquila y cómoda que el resto de los participantes. Los beneficios con los que cuenta Sergio Mayer son los siguientes:



Posee inmunidad , por lo que no podrá quedar nominado est semana

, por lo que no podrá quedar nominado est semana Habitación propia , aunque deberá de llevar a un granjero o granjera

, aunque deberá de llevar a un granjero o granjera Delegar actividades a todos los granjeros y granjeras, además de los peones

¿Quién participa en La Granja VIP?

Durante el estreno del 12 de octubre, Adal Ramones reveló a los cinco granjeros que faltaban. La mayor sorpresa para los seguidores del reality show fue la granjera encubierta, que hasta ese momento fungía como crítica, nos referimos a Lolita Cortés. Los 16 participantes de La Granja VIP son los siguientes:

Alfredo Adame Jawy Méndez Kim Shantal Alberto del Río, El Patrón Sandra Itzel César Doroteo Manola Díez Kike Mayagoitia Carolina Ross Lis Vega OMAHI Eleazar Gómez La Bea Sergio Mayer Mori Fabiola Campomanes Lolita Cortés

¿Qué es La Granja VIP México?

La Granja VIP es un divertido reality de aislamiento que recluye a 16 celebridades y los convierte en granjeros, que vivirán sin comodidades ni lujos y deberán trabajar duro para conseguir sus propios alimentos.

TV Azteca de la mano de Fremantle y, en colaboración con Disney Plus y TikTok, trae a México un reality show diferente que mantendrá a las familias mexicanas pegadas a su asiento.

¿Dónde ver EN VIVO La Granja VIP?

Si quieres ver la transmisión en VIVO y no perderte nada de lo que suceda en La Granja VIP , simplemente tienes que suscribirte a la popular plataforma de streaming Disney Plus. Los programas diarios y la Gala de Eliminación se pueden seguir también , a través de Azteca Uno.

No te pierdas cada una de las dinámicas diarias, en punto de las 9:00 p.m. ¿Ya elegiste a tu granjero favorito?