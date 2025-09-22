¡Increíble! El nuevo auto más rápido del mundo es chino y roza los 500 km/hora

La marca china de BYD quiere afianzarse en el mercado internacional en todos los rubros posibles y acaba de conseguir un récord que lo ha puesto los ojos de todo el mundo, ya que acaban de crear el auto más rápido del mundo, bautizado como el Yangwang U9 Xtreme.

Su nueva joya alcanzó los 496.22 kilómetros por hora en velocidad punta y rompió el récord que, hasta hoy, le pertenecía a Bugatti. Por si fuera poco, el auto de BYD es un auto eléctrico, y, según muchos expertos, era cuestión de tiempo para que un vehículo así alcanzara este récord.

YANGWANG U9 Xtreme, el nuevo auto más rápido del mundo

El Yangwang U9 es un hiperauto eléctrico de 1.288 CV. Tiene la última tecnología de la compañía BYD , equipado con un control inteligente de carrocería que le permite saltar para evitar obstáculos o circular sobre tres ruedas si es necesario.

En su versión Xtreme, el auto eleva su potencia a motores de un total de 2.978 CV. Tiene una batería potenciada que le permite llegar a un récord de velocidad nunca antes visto y que marca un precedente en la historia de los vehículos eléctricos.

Este auto de BYD alcanzó el récord en un circuito de ATP en Papenburg, Alemania, logrando los 496 km/h en una recta unidireccional (aunque no ha roto el récord de SSC Tautara, el auto más rápido en una pasada bidireccional, con 455 km/h).

El piloto del U9 Xtreme fue Marc Basseng, quien aseguró que este rendimiento no era posible con un motor de combustión; específicamente, dijo que gracias al motor eléctrico y el silencio en el vehículo, no hay cambios de peso y esto permite al conductor concentrarse más en la pista.

¿Cuál era el auto más rápido del mundo antes?

Hasta hace unos días, el Bugatti Chiron Super Sport 300+ ostentaba el récord de velocidad con 490.48 km/h, acreditado por el Guinness World Record. Alcanzó esta velocidad en el circuito de pruebas de Ehra-Lessien.

Esto convirtió al Bugatti en una serie de edición limitada, con solo 30 unidades producidas y vendidas a, aproximadamente, 3.5 millones de euros la pieza; mantuvo el récord durante casi 5 años, pero la tecnología de los autos eléctricos llegó a cambiar el panorama.

