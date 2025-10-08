La Granja VIP: Reglas, fechas, participantes y todos los detalles del reality conducido por Adal Ramones
Además del gran estreno del reality, no te pierdas este miércoles 8 de octubre, la visita de influencers de TikTok a La Granja VIP México, ¡totalmente en vivo!
Este martes 7 de octubre, TV Azteca abrió sus puertas para presentar formalmente su apuesta más grande para cerrar el 2025: La Granja VIP , el reality show que reunirá a 16 celebridades y las convertirá en granjeros y granjeras que intentarán sobrevivir condiciones extremas.
El reality que ha tenido gran éxito en casi 50 países del mundo, llega a México de la mano de TV Azteca, quien en colaboración con Fremantle, Disney Plus y TikTok promete 10 semanas de diversión, polémica, escándalo y chismecito. Pero, antes de que entres a La Granja VIP México , te contamos todos los detalles.
Las reglas de La Granja VIP
En conferencia de prensa, Adal Ramones , el flamante conductor principal del show, dio algunos detalles muy interesantes, para que conozcas cuál será la dinámica y las reglas de este divertido reality 24/7.
Para empezar, te contamos que La Granja VIP es un reality show donde un grupo de celebridades vive y trabaja en una granja, alejados de los lujos y comodidades de la vida moderna. Durante su estancia, deben cuidar animales, sembrar, cosechar y realizar tareas rurales para ganarse su alimento y permanecer en el programa. Cada semana hay desafíos y eliminaciones, hasta que solo queda un ganador que demuestra ser el mejor granjero. De acuerdo con Adal Ramones, cada dia de la semana habrá actividades específicas:
- Lunes del Capataz: Se realizarán retos para elegir al capataz de la semana, quien vivirá con todos los privilegios.
- Martes de Duelo: Se van a seleccionar a dos granjeros que se van a batir en duelo y el perdedor quedará nominado.
- Miércoles de Asamblea: Los granjeros decidirán durante esta asamblea quienes más quedan nominados.
- Jueves de Salvación: Los nominados realizarán un reto para intentra salvarse de la nominación; solo uno lo logrará.
- Viernes de Traición: El viernes los granjeros podrán traicionar a otros para elegir finalmente a los nominados.
- Domingo de Eliminación: Uno de los granjeros abandonará La Granja VIP.
Lista de los participantes confirmados de La Granja VIP
Hasta este martes 7 de octubre se conocieron los primeros 10 participantes confirmados de la Granja VIP:
- Alfredo Adame
- Jawy Méndez
- Kim Shantal
- Sandra Itzel
- Alberto del Río, El Patrón
- Teo
- Manola Díez
- Kike Mayagoitia
- Carolina Ross
- Lis Vega
En vivo TikTok: Experiencia de influencers en La Granja VIP
Antes de que las 16 celebridades seleccionadas en un riguroso casting entren a la granja, tú podrás visitar las instalaciones, este 8 de octubre, de la mano de famosos tiktokers que vivirán la experiencia de La Granja VIP México solo por un día. Los influencers que te guiarán por esta divertido primer vistazo serán los siguientes:
- Erika Fernández
- Quique Galdeano
- Fernando Lozada
- Leslie Gallardo
- Ale Castellanos
- El Sajat
- Dani Virgen
- Rebeca Mendiola
- Alee Lopez
- Ángel Monroy
- Axel Armijo
- Soli Boli
- Caín Guzmán
- Dulce Vargas
- Antonio Betancourt
- Soy Eduardo Bates
Estos creadores de contenido seguirán subiendo contenido relacionado con el reality, a lo largo de las 10 semanas que dura el ambicioso proyecto de TV Azteca. Te recomendamos seguirlos para que no te pierdas ningún detalle.
Puedes seguir la transmisión EN VIVO a través del canal de TikTok de La Granja VIP. Solo da clic en este ENLACE.
¿Cuándo se estrena La Granja VIP y dónde ver en vivo?
¿Te lo vas a perder? La Granja VIP se estrena el próximo domingo 12 de octubre, en punto de las 20:00 horas, a través de Azteca Uno. No olvides, que puedes seguir a los granjeros en el 24/7, a través de Disney Plus.
