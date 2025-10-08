La Granja VIP: Reglas, fechas, participantes y todos los detalles del reality conducido por Adal Ramones

Este martes 7 de octubre, TV Azteca abrió sus puertas para presentar formalmente su apuesta más grande para cerrar el 2025: La Granja VIP , el reality show que reunirá a 16 celebridades y las convertirá en granjeros y granjeras que intentarán sobrevivir condiciones extremas.

El reality que ha tenido gran éxito en casi 50 países del mundo, llega a México de la mano de TV Azteca, quien en colaboración con Fremantle, Disney Plus y TikTok promete 10 semanas de diversión, polémica, escándalo y chismecito. Pero, antes de que entres a La Granja VIP México , te contamos todos los detalles.

Alberto del Río confiesa cuál sería su único punto débil en La Granja VIP [VIDEO] El Patrón asegura que va a ganar el nuevo reality de TV Azteca; sin embargo, tiene un único punto débil que lo podría hacer dudar de seguir en la competencia.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Las reglas de La Granja VIP

En conferencia de prensa, Adal Ramones , el flamante conductor principal del show, dio algunos detalles muy interesantes, para que conozcas cuál será la dinámica y las reglas de este divertido reality 24/7.

Para empezar, te contamos que La Granja VIP es un reality show donde un grupo de celebridades vive y trabaja en una granja, alejados de los lujos y comodidades de la vida moderna. Durante su estancia, deben cuidar animales, sembrar, cosechar y realizar tareas rurales para ganarse su alimento y permanecer en el programa. Cada semana hay desafíos y eliminaciones, hasta que solo queda un ganador que demuestra ser el mejor granjero. De acuerdo con Adal Ramones, cada dia de la semana habrá actividades específicas:

Lunes del Capataz : Se realizarán retos para elegir al capataz de la semana, quien vivirá con todos los privilegios.

: Se realizarán retos para elegir al capataz de la semana, quien vivirá con todos los privilegios. Martes de Duelo : Se van a seleccionar a dos granjeros que se van a batir en duelo y el perdedor quedará nominado.

: Se van a seleccionar a dos granjeros que se van a batir en duelo y el perdedor quedará nominado. Miércoles de Asamblea : Los granjeros decidirán durante esta asamblea quienes más quedan nominados.

: Los granjeros decidirán durante esta asamblea quienes más quedan nominados. Jueves de Salvación : Los nominados realizarán un reto para intentra salvarse de la nominación; solo uno lo logrará.

: Los nominados realizarán un reto para intentra salvarse de la nominación; solo uno lo logrará. Viernes de Traición : El viernes los granjeros podrán traicionar a otros para elegir finalmente a los nominados.

: El viernes los granjeros podrán traicionar a otros para elegir finalmente a los nominados. Domingo de Eliminación: Uno de los granjeros abandonará La Granja VIP.



Lista de los participantes confirmados de La Granja VIP

Hasta este martes 7 de octubre se conocieron los primeros 10 participantes confirmados de la Granja VIP:

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto del Río, El Patrón

Teo

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Carolina Ross

Lis Vega

En vivo TikTok: Experiencia de influencers en La Granja VIP

Antes de que las 16 celebridades seleccionadas en un riguroso casting entren a la granja, tú podrás visitar las instalaciones, este 8 de octubre, de la mano de famosos tiktokers que vivirán la experiencia de La Granja VIP México solo por un día. Los influencers que te guiarán por esta divertido primer vistazo serán los siguientes:

Erika Fernández

Quique Galdeano

Fernando Lozada

Leslie Gallardo

Ale Castellanos

El Sajat

Dani Virgen

Rebeca Mendiola

Alee Lopez

Ángel Monroy

Axel Armijo

Soli Boli

Caín Guzmán

Dulce Vargas

Antonio Betancourt

Soy Eduardo Bates

Estos creadores de contenido seguirán subiendo contenido relacionado con el reality, a lo largo de las 10 semanas que dura el ambicioso proyecto de TV Azteca. Te recomendamos seguirlos para que no te pierdas ningún detalle.

Puedes seguir la transmisión EN VIVO a través del canal de TikTok de La Granja VIP. Solo da clic en este ENLACE.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP y dónde ver en vivo?

¿Te lo vas a perder? La Granja VIP se estrena el próximo domingo 12 de octubre, en punto de las 20:00 horas, a través de Azteca Uno. No olvides, que puedes seguir a los granjeros en el 24/7, a través de Disney Plus.