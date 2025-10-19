Último día de la Venta Especial de Liverpool; rematan pantalla LG en menos de 4 mil pesos
Este domingo es el último día de la Venta Especial de Liverpool: rematan Smart TV LG de 32” con 50% de descuento y hasta nueve meses sin intereses.
Hoy es el último día para aprovechar la promoción especial de Liverpool en la que se oferta la pantalla LG de 32 pulgadas —un modelo smart-TV— por tan solo tres mil 999.05 pesos, una rebaja considerable respecto a su precio original de siete mil 999 pesos.
Es importante que tomes en cuenta que no es un televisor de gama alta (por ejemplo, no es 4K ni tiene 120 Hz), así que “menos de cuatro mil pesos” es un excelente precio si lo que buscas es algo funcional para uso básico o secundario.
Vive tus series y partidos favoritos 📺 con hasta 40% de descuento y hasta 20 MSI en pantallas. ¡Aprovecha la Venta Especial! https://t.co/exK8v2BKev pic.twitter.com/YBxlpeHwar— Liverpool México (@liverpoolmexico) October 17, 2025
¿Por qué es una buena oferta la pantalla LG?
- Descuento potente: se está vendiendo al 50% de su costo original, lo que la hace altamente competitiva frente a otras promociones de tecnología.
- Este televisor incluye sistema Smart , procesador moderno, además de funciones que permiten integrarlo a tu hogar digital. Por ejemplo: resolución HD (1,366 × 768), procesador α5 AI Gen6, tasa de refresco 60 Hz.
- Viene con opción de hasta nueve meses sin intereses, lo que lo hace más accesible si prefieres dividir el pago.
¿Qué ofrece exactamente la LG 32'’?
- Tamaño de 32 pulgadas, ideal para habitaciones pequeñas, cuartos secundarios o como segundo televisor en casa.
- Resolución HD (1,366 × 768) —no es Full HD ni 4 K— pero suficiente para uso cotidiano
- Procesador α5 AI Gen6 (según algunas versiones), lo cual permite escalado de imagen y mejoras inteligentes.
- Sistema operativo webOS (versión 23 en algunos mercados) y funciones Smart con acceso a apps de streaming.
- Entrada HDMI, USB y conexión Wi-Fi , lo cual permite conectar dispositivos externos.
- Peso ligero (entre 4 y 5 kg) y diseño compacto.
Tips para aprovechar la oferta en Liverpool
- Verifica que la tienda física o en línea tenga stock, al tratarse del último día, puede agotarse rápido.
- Comprueba que la modalidad de 9 meses sin intereses sea válida para tu tarjeta antes de cerrar el pago.
- Asegúrate de que la versión sea exactamente la que aquí te contamos para evitar confusiones de modelo
- Considera que, al ser HD y 32″, tal vez no cumpla para quienes buscan experiencia premium tipo cine o gaming potente; evalúa si va a tu uso.
- Si tienes espacio limitado o buscas una segunda tele para cuarto o habitación, puede ser ideal.
Si estás buscando un smart-TV de calidad a buen precio, esta oferta de Liverpool con la LG 32'’ por menos de cuatro mil es una oportunidad que vale la pena considerar.
