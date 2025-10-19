Krispy Kreme celebra Halloween y Día de Muertos con sabores únicos; precios de sus productos de temporada

La temporada más colorida y deliciosa del año llegó a Krispy Kreme México . Con una colección que mezcla el misterio de Halloween y la tradición del Día de Muertos, la marca presenta tres nuevas donas de edición limitada que prometen conquistar tanto a los fanáticos del antojo como a quienes disfrutan las celebraciones de octubre y noviembre.

Desde el pasado 10 de octubre y hasta el pasado 2 de noviembre, todas las sucursales de la cadena ofrecerán esta línea especial que combina sabor, diseño y espíritu festivo.

🎃 ¡La temporada más espeluznante ahora también es la más deliciosa! 👻✨ Conoce la Dona Drácula con relleno de fresa 🍓 Calabaza Halloween rellena de crema pastelera 🧡 y regresa nuestra tradicional Katrina 💀🌼 con sabor a pan de muerto y relleno de Carlos V®️ 🍩



Disfrútalas… pic.twitter.com/L9pH9dq9im — Krispy Kreme México (@krispykrememx) October 10, 2025

Tres sabores de donas con historia

Cada dona está inspirada en un personaje o elemento característico de las fechas:



Pumpkin Spice

Drácula , con relleno de fresa, ojos de azúcar y colmillos de mermelada que evocan al vampiro más famoso del cine

, con relleno de fresa, ojos de azúcar y colmillos de mermelada que evocan al vampiro más famoso del cine Katrina, el homenaje más mexicano, con sabor a pan de muerto, relleno de chocolate Carlos V y decorado al estilo de la icónica Catrina

Estas creaciones estarán disponibles en tiendas físicas, la app de Krispy Kreme, WhatsApp (800 008 0088) y plataformas digitales.

Precios de las donas especiales de Halloween

Según la propia tienda en línea de la marca, los precios para esta edición son los siguientes:



Media docena “Halloween” a 224 pesos

a 224 pesos Docena “Halloween” (seis donas variadas + seis glaseadas gratis) a 350 pesos

(seis donas variadas + seis glaseadas gratis) a 350 pesos Combo de café premium y una dona de Halloween en 49 pesos

Un antojo con espíritu de temporada

Según Guadalupe Name, directora de Mercadotecnia de Krispy Kreme México, la idea es “conectar con las familias a través de sabores que celebran tanto la diversión de Halloween como la tradición del Día de Muertos ”.

Con esta edición limitada, Krispy Kreme busca posicionarse como uno de los protagonistas del otoño en México, combinando lo mejor de dos mundos: el sabor de la panadería clásica y la emoción de las celebraciones más esperadas del año.

Así que si eres amante de lo dulce, esta es la excusa perfecta para darte un gusto... antes de que desaparezcan del mostrador el próximo 2 de noviembre.

