Rematan el iPhone 16 Pro con un descuento de más de 10 mil pesos de su precio original

El iPhone 16 Pro se convirtió en uno de los equipos más buscados del año, y ahora Amazon sorprende con un remate que nadie esperaba. Los modelos reacondicionados en Titanio Blanco y Negro, con 128 GB de almacenamiento, bajó de los 25 mil 999 pesos originales a tan solo 15 mil 478.17 y 15 mil 799 pesos, respectivamente.

Representa un ahorro de más de 10 mil pesos. Además, incluye envío gratuito y la posibilidad de pagar a meses sin intereses, lo que lo hace aún más atractivo.

Lo mejor de esta oferta es que el producto se encuentra bajo el programa Amazon Renewed, lo que garantiza que cada dispositivo ha sido evaluado y probado para asegurar que funcione como nuevo. Este modelo conserva toda la potencia del chip A18 Pro, una pantalla OLED de 6.3 pulgadas y conectividad 5G, características que lo colocan como uno de los teléfonos más completos de la actualidad.

Características destacadas del iPhone 16 Pro

El iPhone 16 Pro no solo es un teléfono bonito, es una máquina de alto rendimiento. Su procesador A18 Pro ofrece velocidad de respuesta inmediata, ideal para juegos, edición de video o multitarea sin interrupciones. A esto se suma una batería de 3582 mAh que asegura un día completo de uso intensivo sin preocupaciones.

En el apartado fotográfico, este modelo deslumbra con un sistema de cámaras Pro que permite grabar en 4K y capturar imágenes con gran nivel de detalle incluso en condiciones de poca luz. A esto se suma la compatibilidad con carga rápida gracias al puerto USB-C y la resistencia al agua con certificación IP68. Todo en un diseño en titanio que combina durabilidad y lujo.

Ventajas de comprar un iPhone reacondicionado en Amazon

Adquirir un iPhone 16 Pro reacondicionado en Amazon no significa renunciar a la calidad. Los dispositivos pasan por una revisión exhaustiva y se entregan en condiciones cercanas a un equipo nuevo. Además, cuentan con garantía de hasta 90 días y la posibilidad de contratar protección adicional de dos o tres años.

Otra ventaja es el precio competitivo frente a un dispositivo nuevo. Mientras un iPhone 16 Pro de caja sellada rebasa los 20 mil pesos el reacondicionado puede conseguirse con rebajas de hasta el 40%. Esto lo convierte en una excelente opción para quienes buscan tecnología premium sin gastar de más.

¿Vale la pena aprovechar esta oferta de Amazon?

La respuesta es sí. La relación entre precio y calidad del iPhone 16 Pro en Amazon es difícil de igualar. La plataforma asegura entregas rápidas, devoluciones sin costo y confianza en la compra, lo que elimina el riesgo de adquirir equipos usados de manera informal.



Además, el hecho de que aún haya unidades en colores exclusivos como Titanio Negro o Titanio Natural lo hace más atractivo. Este remate se convierte en una oportunidad que difícilmente se repetirá.