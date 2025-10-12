La Granja VIP 2025: los momentazos del estreno y quiénes son los nuevos granjeros

¡A sacar el lado animal! Después de varias semanas de espera, finalmente las 16 celebridades seleccionadas para entrar a La Granja VIP se convirtieron oficialmente en granjeros y granjeras y deberán sobrevivir durante 10 semanas dentro de este reality de aislamiento que nos mantendrá a todos pegados al sillón.

Uno de los grandes momentos que se vivieron esta noche en el reality de TV Azteca fue la revelación de los cinco granjeros que faltaba para completar el elenco del show que será conducido por el inigualable Adal Ramones. Te contamos todo lo que se vivió esta noche tan especial.

¿De qué se trata La Granja VIP de TV Azteca?

La Granja VIP México es un reauty de aislamiento, pero no cualquiera, pues cuenta con un plus súper original, ya que efectivamente se trata de una granja en la que 16 celebridades deberán de aprender a vivir sin lujos ni comodidades y deberán de trabajar todos los días en el cuidado de los animalitos de la granja y en la cosecha para sobrevivir.

TV Azteca en colaboración con Fremantle trajo a México un reality que ha sido muy exitoso en más de 50 países. Para llegar a la final, las celebridades deberán de aprender a realizar actividades de campo, además de conquistar al público y a sus compañeros de equipo. Sin duda para algunos la experiencia será difícil, pero para otros, será peor (léase esta parte con risa malévola).

Además del trabajo de campo, los granjeros tendrán dinámicas específicas cada día de la semana, durante los programas en vivo con la conducción de Adal Ramones, Kristal Silva y Alex Garza. Las dinámicas serán las siguientes:

Lunes: El Capataz

Martes: El Duelo

Miércoles: La Asamblea

Jueves: La Salvación

Viernes: La Traición

El programa diario será en un horario de 21:00 a 22:30 horas. Puedes verlo por Azteca Uno o Disney Plus.

Ellos son los cinco nuevos granjeros que se integran al reality

Antes de entrar a La Granja VIP, Adal Ramones nos reveló quiénes eran los cinco granjeros que faltaban para integrar el elenco de este divertido reality. Los granjeros y granjeras son:

Alfredo Adame Jawy Méndez Kim Shantal Alberto del Río, El Patrón Sandra Itzel César Doroteo Manola Díez Kike Mayagoitia Carolina Ross Lis Vega OMAHI Eleazar Gómez La Bea Sergio Mayer Mori

Se integran a La Granja VIP:

¿Cómo ver 24/7 La Granja VIP?

Si quieres disfrutar cada día de las actividades que realicen los granjeros desde que se despiertan hasta que se duermen, entonces mira la transmisión 24/7 de La Granja VIP , a través de la popular plataforma de streaming Disney Plus.

La competencia ya empezó y los granjeros están listos para sacar su lado animal que los lleve hasta el gran final de La Granja VIP. Nos esperan 10 semanas de polémica, emociones, desacuerdos, traiciones, duelos y mucho, mucho chismecito. ¿Te lo vas a perder?