¡Se prendió La Granja VIP! Manola Díez protagoniza fuerte discusión con granjera; Alfredo Adame revela que ya tiene un pacto

Manola Díez es una de las personalidades más polémicas de La Granja VIP; sin embargo, logró sorprender a los espectadores, pues a unas cuantas horas de haber entrado a la casa, la famosa actriz ojiverde ya protagonizó su primera pelea.

Sorprendentemente, la rubia tuvo una fuerte discusión con una de las granjeras menos pensadas, nos referimos a Carolina Ross . Te contamos todos los detalles.

Manola Díez revela que es lo que no está dispuesta a aguantar en La Granja VIP 2025 [VIDEO] La famosa actriz reveló que estaría dispuesta a hacer una alianza con Alfredo Adame, para llegar a la gran final del nuevo reality de TV Azteca.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Por qué se pelearon Manola Díez y Carolina Ross?

Durante la noche del estreno de La Granja VIP, Manola Díez fue una de las granjeras que fue denominada peón y tuvo que dormir en el granero junto con Alfredo Adame, La Bea y César Doroteo. Como era de esperarse, los peones de La Granja VIP México pasaron muy mala noche a causa del frío.

Durante las primeras horas de la mañana, Manola Díez y Carolina Ross tenían que cortar una piña. Sin embargo, Carolina fue a ponerse su overol de granjera y Manola Díez pensó que no había querido ayudarle.

Fue entonces que la rubia comenzó a comentar con otros granjeros esta situación. La discusión comenzó cuando Carolina Ross le reclamó a la actriz que hablara de ella a sus espaldas. Mientras discutían, Manola Díez comenzó a alterarse y le gritó a Caro.

“A mí no me manotees”, decía la rubia. No te hagas la loca y dime las cosas en la carita, mi amor”.

Carolina Ross insistió en que ella ya había dejado la discusión atrás, mientras que Manola Díez seguía hablando de ella a sus espaldas. Mientras tanto, Kike Mayagoitia intentaba mediar entre ellas. No obstante también terminó discutiendo con Manola Díez, quien lo acusó de traidor por no haberla salvado y elegir a El Patrón.

“No seas falso yo sí creí que eras mi amigo y no lo eres. Porque pudiste haberme salvado y no lo hiciste, comentó la famosa.

¡Con esos amigos, mejor nadotaaa! 👀 Las peleas en #LaGranjaVIP ya comenzaron, Manola Díez confronta a Kike Mayagoitia por no salvarla y preferir a Alberto Del Río 😱



🎥: @lagranjavipmx pic.twitter.com/tv3ClhtmVn — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 13, 2025

Alfredo Adame revela que ya tiene un pacto con una granjera

Tras la discusión con Kike Mayagoitia, Alfredo Adame se acercó a Manola Díez para darle un importante consejo que le podría ayudar muchísimo a permanecer en la Granja VIP. El famoso que tiene gran experiencia en realities, le comentó a Manola que dentro de La Granja VIP no esperara nada de nadie. Además, el actor hizo una importante revelación.

“De mí espérate porque tú y yo tenemos un pacto. De los demás, no esperes nada, de nadie”, comentó Alfredo Adame.

Además, como parte de su estrategia de juego, Alfredo Adame le aconsejó a Manola Díez disculparse con Carolina Ross.

Finalmente, tras una de las actividades con el Tío Pepe, Alfredo Adame ayudó a Manola Díez organizando un abrazo con Carolina Ross para que limaran asperezas. Ambas se abrazaron en medio del aplauso del resto de los granjeros.

“Soy muy protector”, Kike Mayagoitia advierte que no soportará las injusticias en La Granja VIP [VIDEO] El carismático conductor de Venga la Alegría envió un mensaje al resto de los granjeros a unos días de que comience la competencia en el nuevo reality de TV Azteca.

¿Cómo ver el EN VIVO de La Granja VIP?

La Granja VIP es el reality show más exitoso de la temporada con el que TV Azteca planea cerrar con broche de oro el 2025. Tú puedes seguir el 24/7 y ver todo lo que hagan los granjeros y las granjeras a través de la popular plataforma de streaming Disney Plus.

Puedes hacer tu suscripción a Disney Plus en este ENLACE .

No te pierdas La Granja VIP y todos los programas EN VIVO de lunes a viernes en punto de las 9:00 pm. por Azteca Uno y Disney Plus.

Alberto del Río confiesa cuál sería su único punto débil en La Granja VIP [VIDEO] El Patrón asegura que va a ganar el nuevo reality de TV Azteca; sin embargo, tiene un único punto débil que lo podría hacer dudar de seguir en la competencia.