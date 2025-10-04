¡A cada perro le llega su día! Alberto del Río envía fuerte mensaje a Alfredo Adame

Alberto del Río es el quinto participante confirmado de La Granja VIP, la entrada del campeón de la WWE en en nuevo reality de TV Azteca fue una verdadera sorpresa para los fans de la lucha libre mexicana.

Por primera vez en la historia, los fans de Alberto del Río, también conocido como El Patrón, tendrán la oportunidad de conocer a su ídolo fuera del ring, pues podrán seguirlo 24/7, a través de Disney Plus.

Alberto del Río revela sus fortalezas en la competencia

En entrevista para adn Noticias, Alberto del Río nos confesó que cuenta con todas las fortalezas necesarias para ganar La Granja VIP México. Por lo que advirtió al resto de los granjeros que, a pesar de todo el esfuerzo que hagan, él va a ser el ganador.

“Fortalezas tengo todas. Tengo un carisma que tienen pocos, soy muy conocido, soy muy querido. Soy guapo, inteligente, soy deportista, soy un hombre que está acostumbrado a ensuciarse las manos, un hombre que no tiene problemas con levantarse temprano, cocinar y lavar. Soy un hombre que se adapta a todo, porque tiene una fortaleza mental más grande que la fortaleza física”, confesó El Patrón.

De hecho, nos confesó que solo existe una sola cosa que podría hacerlo flaquear y dudar de seguir en la competencia. El atleta perteneciente a una dinastía que dejó huella en el mundo de la lucha libre nos reveló que extrañar a su esposa y a sus hijos sería su única debilidad dentro de la casa de La Granja VIP .

“Lo único que me puede quebrar es extrañar a mi familia, porque soy una persona para la que el núcleo familiar es lo más importante en mi vida y por lo que trabajo tan fuerte”, reveló. -Alberto del Río

Si La Granja saca tu lado animal, ¿con qué animal te comparas?

En cuanto a las actividades de la granja, Alberto del Río confesó que no tienen mucha noción, por lo que programó un fin de semana en el rancho de un amigo , para aprender a ordeñar vacas y perseguir pollos. El famoso aseguró que puede aprender fácilmente y que está dispuesto a hacer cualquier tarea que sea necesaria para avanzar a la final del reality.

En cuanto al animal con el que se identifica, el famoso reveló que se identifica con dos: el toro y el caballo.

“Si me hacen enojar, un toro y todos a correr, porque me los voy a arrasar a todos. Pero, en realidad, yo creo que por la inteligencia, fuerza, potencia y velocidad, un caballo”. -Alberto del Río.

Alberto del Río envía un mensaje a su fandom

“Tendrán de mí a lo que están acostumbrados a la esencia de la excelencia, el más grande de todos los tiempos, que siempre compite para ganar, porque no conoce otra forma”.

“Para los que no conocen Alberto del Río van a tener el privilegio de conocer las dos facetas, las dos versiones de Alberto del Río y, al igual que todos en la industria de entretenimiento deportivo, van a terminar enamorados de la persona y del personaje”. -Alberto del Río

El Patrón advierte al resto de los granjeros y envía mensaje a Alfredo Adame

“No soporto la mediocridad, no soporto la holgazanería Pero, principalmente, número uno algo que repudio totalmente y, se los digo de una vez, para que no lo hagan, porque no lo soporto, son las excusas y los pretextos”.

“Esa persona que, en la mañana, nos retrase o nos haga perder un privilegio de comida, porque quiso dormirse el flojonazo o flojonaza, dos minutos más, es algo a lo que he estado ajeno en mi vida, entonces con eso me pueden poner de malas”.

“A Alfredo Adame, muy sencillo: ‘A cada perro le llega su día y, a ti Alfredito ya te llegó el tuyo, octubre 12, Azteca Uno, 24/7 por Disney Plus, 8 de la noche, domingo, allá nos vemos”. -Alberto del Río

¿De qué se trata La Granja VIP?

La Granja VIP es el nuevo reality por el que apuesta TV Azteca, ya que ha sido un show que ha tenido gran éxito en al menos 50 países. En la primera edición en México, La Granja VIP incluye a 16 celebridades que se convertirán en granjeros y deberán de realizar actividades propias de la vida de campo para sobrevivir.

El nuevo reality contará con la conducción de Adal Ramones , Krystal Silva y Alexa Garza. Además, participaron como críticos Flor Rubio, Linet Puente, Lolita Cortés, Ferka y el Rey Grupero.

¿Cuándo empieza La Granja VIP y dónde ver en vivo?

La Granja VIP México comenzará el próximo domingo 12 de octubre, en punto de las 20:00 horas, a través de Azteca Uno. Además, recuerda que podrás disfrutar del 24/7, a través de la popular plataforma de streaming Disney Plus.

