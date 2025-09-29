Kike Mayagoitia llega a La Granja VIP listo para sacar su lado animal

Empieza la cuenta regresiva para que comience La Granja VIP y ya conocimos al octavo participante confirmado, el conductor Kike Mayagoitia, que llega dispuesto a llevarse el premio millonario del nuevo reality show de TV Azteca.

Si ya estás listo para La Granja VIP México , te contamos que oficialmente hemos llegado a la mitad de las revelaciones de las celebridades que, a partir del 12 de octubre, se convertirán en granjeros y tendrán que realizar actividades propias de la vida rural para sobrevivir.

Revelan al octavo participante de La Granja VIP

Tras revelar a Manola Díez, esta semana, los conductores de Venga la Alegría , entre ellos Flor Rubio, quien fungirá como uno de los jueces del reality, dieron aconocer que Kike Mayagoitia se une al grupo de 16 celebridades que ingresan a La Granja VIP México.

En su presentación, el guapo conductor confesó que está muy emocionado por haber sido seleccionado para participar en un proyecto tan ambicioso como es este nuevo reality que, aunque ya ha triunfado en más de 50 países, es la primera vez que se realiza en México.

¿Quién es Kike Mayagoitia y cómo se hizo famoso?

Enrique Ramírez Mayagoitia, mejor conocido como Kike Mayagoitia, nació en Tamaulipas, donde se graduó como ingeniero mecánico administrador, decidió abandonar esa carrera para perseguir su sueño en el medio artístico.

En 2011, inició su carrera en la televisión regiomontana como conductor de ‘Dímelo Cada Mañana’ en TV Azteca , donde ganó popularidad gracias a su carisma. Asimismo, Kike Mayagoitia se dio a conocer en el mundo del fisicoculturismo, en concursos como Míster Mundo 2012 y Musclemania, donde demostró su amor por la vida fitness.

En 2016, el famoso se convirtió en co-conductor del exitoso programa de entrevistas ‘SNSerio’, que le ayudó a colocarse en el gusto del público. Actualmente, Kike Mayagoitia forma parte del equipo de los conductores de Venga la Alegría, donde se ha convertido en uno de los rostros consentidos de la televisión mexicana.

Además, Kike Mayagoitia también es un popular influencer, pues junto a su esposa la exreina de belleza Cinthya de la Vega, se ha posicionado como una de las parejas favoritas en redes sociales. Su contenido incluye a sus dos pequeños hijos y retrata bellos momentos familiares.

Con toda su fuerza y un carisma inigualable, Kike Mayagoitia viene listo para SACAR SU LADO ANIMAL en La Granja VIP .

¿De qué se trata La Granja VIP?

La Granja VIP es un reality que ha sido muy exitoso en más de 50 países y que tendrá su primera versión mexicana de la mano de TV Azteca. En este reality entrarán 16 celebridades que vivirán en una casa con una granja, por lo que para sobrevivir deberán de realizar las tareas propias de la vida del campo.

Además, de la crítica del público, La Granja VIP 2025 contará con cinco críticos que opinarán sobre todo lo que suceda en el 24/7: Flor Rubio, Linet Puente, Lolita Cortés, Ferka y El Rey Grupero. Esta primera edición mexicana contará con la conducción de Adal Ramones , Kristal Silva y Alexa Garza.

La Granja VIP se estrenará el próximo domingo 12 de octubre, a través de Azteca Uno y el 24/7 estará disponible en Disney Plus. ¿Te lo vas a perder?

