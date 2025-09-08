“El rey del rating”: Alfredo Adame asegura que va a ganar La Granja VIP y envía fuerte mensaje a los granjeros

Alfredo Adame está listo no solo para entrar a La Granja VIP, sino para convertirse en el gran ganador del nuevo reality show de TV Azteca. El polémico actor se convirtió en la primera celebridad que se reveló como granjero y envió un mensaje de advertencia al resto de los competidores: “Cuidado conmigo”.

En entrevista exclusiva para adn40, Alfredo Adame reveló cuál será su estrategia para sobrevivir a los posibles ataques de los granjeros e incluso de los críticos del reality, entre los que se encuentran, Lolita Cortés, Flor Rubio y Linet Puente.

El actor asegura que no le teme a Lolita Cortés ni al resto de los críticos de la Granja VIP

El pasado sábado 6 de septiembre, durante el partido de México vs Japón, TV Azteca reveló al primer integrante de La Granja VIP , el señor Alfredo Adame, quien se considera a sí mismo el “Rey del rating”. El famoso considera que su capacidad para adaptarse es lo que lo hace atractivo para el público en los realities.

“Te voy a decir una cosa: ‘El Rey del rating’, porque a todo me adapto y le entro a la competencia y le entro a todo lo que haya qué hacer. Considero que esa capacidad de adaptabilidad es lo que me hace atractivo para los realities”, aseguró Adame.

Con una personalidad polémica, el famoso de 67 años de edad asegura que cuenta con lado animal fuerte y un fandom que lo respalda y que seguramente lo estará apoyando para continuar en la competencia.

“Mi lado animal es feroz. Pongo como ejemplo, un hurón. Un animalito de 30 cm pero que aleja coyotes, osos. Es muy reactivo. Es un animal que no se mete con nadie pero en el momento en el que lo provocan responde y responde duro”, agregó.

Asimismo, señaló que no teme las opiniones de los críticos del reality, especialmente, los de Lolita Cortés, mejor conocida como la Jueza de Hierro, por su dura participación en La Academia. El famoso considera que cuenta con todo el apoyo del público, por lo que ni las opiniones de Flor Rubio, Linet Puente, Ferka o El Rey Grupero podrán afectarlo.

“No hay mejor testigo que el público. Lo que el público ve no lo puedes deformar, no lo puedes tergiversar. En esta Granja como en otros realities me imagino que habrá 80 cámaras, habrá 70 micrófonos y difícilmente podrán tergiversar las cosas, por más que editen y hagan y pongan y te quieran hacer el villano de una historia mal contada, la gente sabe quién soy y eso no me afecta en absolutamente nada”, aseguró Adame.

Asimismo, aseguró que también depende de la actitud con la que juzguen los críticos. “Depende de si te tienen envidia, resentimientos, rencores o algo”.

Alfredo Adame lanza fuerte mensaje para el resto de los granjeros

En su vista a adn40, el famoso confesó que espera que el resto de los granjeros lo ataquen e intenten eliminarlo, pues saben que se trata de un rival fuerte. No obstante, Adame asegura que está preparado para la emboscada en La Granja VIP.

“Me he convertido en una persona muy competitiva en los realities, entonces todos llegan a tratar de darme y a tratar de sacarme. Y eso, obviamente me alerta, me hace estar al 100% y teniendo todo para defenderme”, confesó.

Por esta razón, el actor que se considera camaleónico confesó que tiene un buen repertorio de respuestas para cualquier ataque. Igualmente, confesó que tiene conocimiento del cuidado de una granja. “Sé ordeñar una vaca, sé recoger huevos, sé sobre hortalizas”. No obstante, Alfredo Adame envió un fuerte mensaje para el resto de los granjeros en la competencia:

“Cuidado conmigo. Que si le van a entrar, le entren bien. Si me van a atacar, pues ataquen bien y dirijan bien su ataque, porque si les falla, ahí van a estar sus puntos débiles de donde los voy a hacer pedazos”, advirtió el famoso.

Alfredo Adame revela que juega solo y que no entra con estrategias

En cuanto a la estrategia con la que entra el primer granjero confirmado nos contó que le gusta jugar solo y que no piensa tanto en las alianzas, porque nunca sabes cuándo podrán traicionarte.

“Yo no soy de estrategias, soy de espontaneidad. Eso es lo que me da ventaja sobre los demás, porque muchas veces, la gente lleva estrategias preestablecidas y, en un segundo, se caen las estrategias. Hazte de cuenta que ya tengo un machote de mil respuestas”, reveló.

¿De qué se trata, cuándo empieza y dónde ver La Granja VIP?

La Granja VIP es un nuevo formato de reality que consiste en tener 16 granjeros en condiciones precarias que deberán de realizar las actividades de una granja, desde el cuidado de los animales, la limpieza, la siembra y cosecha de hortalizas, etcétera.

Este nuevo reality de TV Azteca ya se ha realizado con gran éxito en 80 países y ahora, tendrá su versión mexicana, que contará con la conducción de Adal Ramones, quien estará acompañado por Kristal Silva y Alex Garza.

El reality que se transmitirá 24/7 por Disney Plus, tendrá noches de eliminación los domingos por Azteca Uno. ¡Aparta la fecha! La Granja VIP comienza el próximo 12 de octubre. Mantente atento a las publicaciones de adn40, porque muy pronto te revelaremos quién es el segundo granjero.

