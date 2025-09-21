“Ya no me dejo”: Sandra Itzel está lista para ser la mediadora en La Granja VIP

Sandra Itzel es la cuarta participante confirmada que entrará a La Granja VIP, el próximo 12 de octubre. La famosa cantante y actriz está dispuesta a llegar a la final y a demostrar su nueva personalidad. “Ya no me dejo”, aseguró.

En entrevista para adnNoticias, la exvocalista de La Sonora Dinamita confesó que no le gustan los pleitos, por lo que ella podría ser el personaje de la mediadora entre los granjeros del nuevo reality de TV Azteca. Te contamos los detalles.

Sandra Itzel revela sus fortalezas en la competencia

La cantante de 31 años nos contó que en La Granja VIP México , el público tendrá la oportunidad de conocer a una nueva Sandra Itzel. La famosa confesó que después de pasar por una relación sentimental abusiva, ella se ha convertido en una mujer resiliente, que aunque no tiene la malicia para discutir, “ya no me dejo”, confesó.

“La Sandra de antes se dejaba, era como un caballito que tenía riendas o una mariposa que no tenía alas. La gran diferencia es que la Sandra de ahora es una mariposa que vuela soy un caballo salvaje libre, La Sandra de hoy en día que ya no entra en conflicto, pero ya no se queda callada”, reveló.

Sandra Itzel nos reveló que llegará a La Granja VIP 2025 en blanco, es decir, sin una estrategia preparada, pues se dará la oportunidad de conocer las diferentes personalidades de los granjeros. Sin embargo, aclaró que es una mujer todo terreno y está dispuesta a realizar cualquier prueba que le pongan.

“Me encantan los retos, soy una mujer sumamente aguerrida. Soy todo terreno, soy muy adaptable, yo creo que es una de mis fortalezas. Estoy lista para vivir la experiencia, me emociona muchísimo”, confesó Sandra Itzel.

En cuanto a la convivencia con Alfredo Adame , la famosa confesó que está muy emocionada por conocerlo, pues se trata de un actor icónico de la televisión mexicana.

Finalmente, Sandra Itzel confesó que podría ser la mediadora del grupo, pues no le gustan los pleitos y siempre prefiere buscar soluciones.

“Soy muy empática, no me gusta tener problemas. En las decisiones yo soy Suiza y la bandera blanca. Soy una persona cien por ciento mediadora. Además soy muy intuitiva, me gusta el juego limpio”, reveló.

Si La Granja saca tu lado animal, ¿con qué animal te comparas?

“Sería una cabra que es el animal que representa a mi signo zodiacal: capricornio. Las cabras son animales que escalan y pasan montañas, no importa qué tan alta sea la montaña, la pasan. No importa que tan alta sea la montaña, la voy a pasar con amor, con trabajo y con respeto y resiliente”. -Sandra Itzel

Sandra Itzel envía un mensaje a su ejército de mariposas

“Voy con Dios, delante de mí con todo mi trabajo y amor en La Granja VIP que eso depende de mí, pero también ustedes son un factor muy importante para que nosotros podamos cerrar ese granero de la Granja VIP”. -Sandra Itzel

El mensaje para el resto de los granjeros

“El resto de los granjeros que si ya los conozco me va a dar mucho gusto reencontrarlos una vez más en este proyecto y a los que no tengo el gusto de conocerlos me va a dar muchísimo gusto encontrarlos en en esta Granja VIP...”

...espero que hagamos un gran equipo, que juguemos de manera bonita, limpia que los problemas que sucedan logremos arreglarlos y pues que tienen mi amistad, que pueden confiar en mí”. -Sandra Itzel

¿De qué se trata La Granja VIP?

La Granja VIP México es una producción de TV Azteca que consiste en reunir a 16 celebridades que se convertirán en granjeros y que deberán de convivir 24/7, entre ellos, y con los animales de la granja en la que deberán trabajar para sobrevivir.

El reality show conducido por Adal Ramones incluirá retos que los granjeros deberán sortear para continuar en La Granja.

¿Cuándo empieza La Granja VIP y dónde ver en vivo?

La Granja VIP 2025 que contará también con la conducción de Kristal Silva y Alex Garza, incluirá a 5 críticos: Lolita Cortés, Flor Rubio, Linet Puente, Ferka y el Rey Grupero, llegará a las pantallas de televisión por Azteca Uno, el próximo domingo 12 de octubre.

No olvides que puedes seguir el 24/7, a través de Disney Plus y sigue todas las entrevistas exclusivas con las celebridades que vivirán en La Granja, a través de adnNoticias.