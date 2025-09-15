Kim Shantal y Jawy Méndez, la primera posible alianza en La Granja VIP

La Granja VIP está cada vez más cerca de comenzar, por lo que TV Azteca continúa revelando quiénes serán las celebridades que formarán parte de este espectacular reality show. El segundo revelado fue Jawy Méndez y la tercera celebridad que se integra es Kim Shantal, quienes ya son amigos desde hace tiempo.

En entrevista para adn40, ambos nos revelaron cuáles son sus expectativas y cuáles son sus habilidades y fortalezas para convertirse en finalista de La Granja VIP. Te contamos todos los detalles del nuevo reality show que promete sacar el lado animal de todos sus habitantes.

Kim Shantal no le tiene miedo a Alfredo Adame: “Él es un showman, pero yo también doy buen show”

La youtuber, influencer y modelo de redes sociales, Kim Shantal, llegó hasta la televisora del Ajusco para su presentación como la tercera integrante de La Granja VIP. La famosa que se dio a conocer en Badabun está a punto de entrar al reality de TV Azteca en el que compartirá casa 24/7 con su amigo Jawy Méndez , al respecto nos confesó que se siente muy contenta de saber que él estará en el show.

“Estoy feliz, contenta, yo soy muy abierta a conocer gente nueva. Pero, Jawy es una persona super divertida, muy amena. Estoy muy feliz de poder conocerlo en un 24/7, porque sé que tiene muchas cosas buenas para demostrar”, confesó Kim Shantal.

Con respecto a Alfredo Adame , la joven aseguró que no se siente nerviosa ni temerosa de enfrentarse a una personalidad tan polémica como la del actor.

Kim Shantal nos revela que entrar a La Granja 2025 es un sueño cumplido

Además, Kim Shantal confesó que estar dentro de un reality era uno de sus sueños y está muy contenta de que ha llegado la oportunidad cuando se siente en el mejor momento de su vida. Asimismo, la famosa aseguró que está muy emocionada de estar en un 24/7 y que no tiene miedo de que el público la conozca tal y como es.

“Yo siempre he sido muy libre de decir que yo no soy una blanca paloma. Yo no soy una persona perfecta, tengo muchísimos errores, también tengo problemas de carácter, a veces, soy una persona muy explosiva y con ataques de ansiedad. Pero, dentro de todo lo malo, también soy una persona muy amorosa, muy agradecida. Yo no voy a demostrar otra cosa más que soy una persona real”.

La youtuber y modelo nos confesó que tampoco se siente nerviosa por el hate que pueda darse en redes sociales, a partir de su participación en La Granja VIP México , pues considera que cuenta con un fandom que la apoya.

“Espero que me den la oportunidad de volverme a conocer. Creo que los humanos estamos en constante evolución y transformación. Pienso que en 24/7 se pueden dar cuenta que soy una persona común y corriente como tú lo eres”, nos contó.

Jawy Méndez advierte que no está para los críticos sino para el público

En entrevista con Jawy nos contó que está muy nervioso pero emocionado por el encierro en La Granja VIP. Afortunadamente, nos contó que es una persona que sabe adaptarse fácilmente, por lo que no cree tener problemas con el resto de los granjeros. El famoso considera que este reality 24/7 será una gran oportunidad para que lo conozca el público.

“Lo que me da nervios es el trato con tantas personalidades que no conozco. Sé que será una mezcla de diferentes personalidades, de pesamientos diferentes, pero uno tiene que acloparse”, nos confesó.

Jawy Méndez nos reveló que planea pensar en su estrategia una vez que esté adentro y conozca al resto de los granjeros. “Todo cambia. No se puede confiar mucho en los que van a estar ahí, porque al final solamente va a ganar uno”. Asimismo, nos reveló que no tiene problemas con el hecho de que existan críticos opinando acerca de todo lo que ocurra en La Granja México , pues él sabe que la última palabra la tiene el público.

“Los críticos pueden decir lo que quieran, Rey Grupero, Ferka, Lolita pueden decir lo que quieran, lo que se les antoje. Yo sé que van a estar de mi lado, porque yo soy un tipo que hace las cosas bien”, confesó Jawy.

Jawy promete ser pura diversió y todo lo que la gente merece en un reality show. “Yo me voy a dedicar a lo que toca a ordeñar, a plantar semillas, a cosechar, a bañarme con agua fría, a competir, a hacer muy buen chismecito y muy polémico. Si están de mi lado no se van a arrepentir”.

Jawy y Kim Shantal envían un mensaje al resto de los granjeros

“Si están conmigo esa Granja VIP puede ser un paraíso y si no lo están esperen su peor infierno”. -Jawy Méndez

“Ahí nos vemos, que gane el mejor” -Kim Shantal

La Granja VIP saca tu lado animal,¿con qué animal te comparas?

Kim Shantal nos reveló que se compara con una conejita muy linda y sexy, pero “al final siempre me transformo en un gallo de pelea, porque cuando alguien me pica ya me cuesta dejarlo”.

Por su parte, Jawy Méndez se compara con un tigre; sin embargo, prefiere dejarle esa decisión al público que va a decidir quién es su gallo.

¿De qué se trata La Granja VIP?

La Granja VIP México es una producción de TV Azteca que consiste en reunir a 16 celebridades que se convertirán en granjeros y que deberán de convivir 24/7, entre ellos, y con los animales de la granja en la que deberán trabajar para sobrevivir.

El reality show conducido por Adal Ramones incluirá retos que los granjeros deberán sortear para continuar en La Granja.

¿Cuándo empieza La Granja VIP y dónde ver en vivo?

La Granja VIP 2025 que contará también con la conducción de Kristal Silva y Alex Garza, incluirá a 5 críticos: Lolita Cortés, Flor Rubio, Linet Puente, Ferka y el Rey Grupero, llegará a las pantallas de televisión por Azteca Uno, el próximo domingo 12 de octubre.

No olvides que puedes seguir el 24/7, a través de Disney Plus y sigue todas las entrevistas exclusivas con las celebridades que vivirán en La Granja, a través de adn40.

