Adal Ramones asegura que La Granja VIP será un ‘madrazo’ con su conducción

Adal Ramones es todo un ícono en la televisión mexicana y gracias a su experiencia en la conducción, se atreve a afirmar que La Granja VIP , el nuevo reality show de TV Azteca será todo un ‘madrazo’.

Apenas el día de ayer, TV Azteca reveló a su flamante conductor para su nuevo reality que promete enganchar al público desde el capítulo uno. Pero, sigue leyendo, porque te contamos todos los detalles del show que va por Azteca Uno y Disney Plus.

Adal Ramones nos cuenta de qué se trata La Granja VIP que va por Disney Plus

Adal Ramones nos visitó en las instalaciones de TV Azteca para contarnos de qué se trata La Granja VIP , el nuevo reality show que promete sacar el lado animal de 16 granjeros; ocho mujeres y ocho hombres.

En entrevista con adn40, Adal Ramones nos contó que se trata de un reality show que ya se ha realizado con gran éxito en al menos 40 países como Chile, Brasil, Colombia, España, Reino Unido, Noruega, este último ha llevado a cabo hasta 20 ediciones.

“Se trata de un reality de encierro, pero la diferencia de este es que también tienen una granja, donde se van a poner a prueba sus habilidades, su carácter y la estrategia para sembrar, cosechar, trasquilar, cómo voy a poner herraduras a un caballo, qué pasa si nace un becerro, etcétera”, nos contó Adal.

El comediante de 63 años nos contó que este reality ha tenido gran aceptación en otras latitudes, por lo que es muy probable que el público mexicano quede atrapado por este show desde el principio.

Adal Ramones nos reveló que los televidentes podrán observar EN VIVO 24/7 el show y todo lo que suceda con los 16 granjeros, excepto los sábados, a través de la plataforma de streaming Disney Plus; mientras que los domingos se podrán seguir los programas EN VIVO desde Azteca Uno.

Aunque el conductor ya conoce quienes serán los 16 granjeros, aún no pudo revelarlo; sin embargo, nos aseguró que habrá algunas celebridades para las que estar en La Granja VIP será complicado, pero habrá algunos para quienes será mucho peor.

“Este reality se sale de lo convencional, es tener personas que están acostumbradas a comodidades a ponerlos en una granja. Ese es el gran rompimiento, una vida de campo”, reflexiona.

Además, Adal Ramones destaca que por primera vez veremos un reality show en el que las celebridades convivirán con seres vivos; es decir, los animalitos de la granja. El conductor de La Granja VIP recuerda que será muy interesante ver cuál será la estrategia de juego de los concursantes y quiénes van a hacer alianzas.

Adal nos confiesa cómo sería su estrategia si entrara a La Granja VIP

El conductor de La Granja VIP recordó que cuando fue víctima de secuestro tuvo que usar una estrategia para sobrevivir. Por esta razón, Adal Ramones considera qué es una de las cosas más interesantes de los experimentos sociales como este reality es precisamente conocer las estrategias que adoptan los concursantes.

“Yo sobreviví a alguno que no era un reality, era la vida real. Yo creo tener un carácter fuerte, sí soy muy estratega, creo que ahí me saldría un lado manipulador para poder jalar el juego a mi favor”, confiesa.

¿Cómo va ser la participación de Adal Ramones en La Granja VIP?

Adal Ramones consideró que este reality show es tan bueno que sería un éxito con cualquier otro conductor o conductora; sin embargo, aseguró que con su participación será “un verdadero madrazo”, pues llega con la mejor energía de divertir al público.

El conductor de La Granja VIP promete horas de diversión y llevar al público por esta aventura de descubrir lo que sucede en la vida de los granjeros durante su estancia y su lucha por sobrevivir y llegar al final de la competencia.

¿Cuándo empieza La Granja VIP?

Sabemos que ya estás desesperado por ver el inicio de La Granja VIP; no obstante, te toca esperar, porque el primer episodio de este prometedor reality show de TV Azteca llegará a las pantallas de Azteca UNO, el próximo 12 de octubre.

¿Qué sigue para Adal Ramones?

Antes de despedirnos, Adal Ramones nos contó acerca de su show ‘Enrollados’ en el que reunirá al elenco completo de su exitoso programa que marcó la década de los 90, ‘Otro Rollo’.

Se trata de un show de comedia dedicado a la nostalgia que incluirá monólogos y éxitos musicales como ‘Oh, Oh, digo yo!’ y ‘Tubo, tubo’, si creciste en los 90 obvio lo leíste cantando.

No te pierdas de ver en el escenario a Adal Ramones, Yordi Rosado, Gaby Platas, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo y Lalo España. Ya puedes conseguir los boletos en Ticketmaster.

