¡Un récord más para China! Inauguran el puente más alto del mundo que pasa sobre las nubes: FOTOS

China acaba de sorprender al mundo con un récord más que pone en evidencia la impactante ingeniería de este país asiático. Este 28 de septiembre se acaba de inaugurar el Puente sobre el Gran Cañón de Huajiang, el puente más alto del mundo que incluso para por encima de las nubes.

Con esta impresionante muestra de ingeniería, China da un paso adelante para vencer el tráfico de la ciudad con un puente que se levanta a 625 metros de altura y que es capaz de reducir un viaje de dos horas ¡a solo dos minutos! Te contamos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cómo es el puente más alto de China?

Este domingo 28 de septiembre, China acaba de romper su propio récord al dejar atrás al Puente de Beipanjiang, de 565 metros de altura. Ahora, el puente más alto del mundo es el Puente del Gran Cañón de Huajiang, que se ubica 625 metros sobre un río y un cañón profundo en la provincia sureña de Guizhou.

The tallest bridge in the world, the Huajiang Grand Canyon Bridge in #Guizhou, China, opens today. 🇨🇳



Rising 625 m above the Beipan River and stretching 2,890 m with a 1,420 m main span, it has cut the crossing time between the banks from two hours to about two minutes.… pic.twitter.com/NUlDF33FiK — Bridging News (@BridgingNews_) September 28, 2025

La apertura de este impresionante puente, que une un cañón, demostró que los automovilistas que cruzan por encima de las nubes reducen su tiempo de traslado de dos horas a solo dos minutos.

Esta hazaña de la ingeniería moderna sobrepasa nueve veces la altura del Golden Gate de San Francisco. Las sorprendentes imágenes difundidas del puente más alto del mundo, permiten ver a los primeros automovilistas conducir entre las nubes para cruzar el cañón en solo dos minutos.

¿Dónde está y por qué es tan importante el puente de China?

Como casi la mitad de los cien puentes más altos del mundo, el Puente del Gran Cañón de Huajiang se encuentra en la provincia china de Guizhou. Su importancia radica en que, además de ser una impactante muestra de la ingeniería china, también es una solución eficaz de movilidad en el país.

China es uno de los países más poblados del mundo, por lo que ha encontrado en estas grandes obras de infraestructura una solución efectiva para reducir el tráfico en las ciudades. En este caso, el Puente del Gran Cañón de Huajiang reduce de manera significativa el tiempo de traslado de los ciudadanos chinos.