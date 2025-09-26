¡Llegó la polémica! Manola Diez es la séptima participante confirmada de La Granja VIP

La Granja VIP está muy cerca de comenzar y, por eso, los conductores de Venga la Alegría nos volvieron a sorprender al dar a conocer a la séptima granjera confirmada que se integra al ambicioso reality show de TV Azteca: la actriz y conductora Manola Diez.

La famosa, de 51 años, se unirá al encierro de este prometedor proyecto de la televisora del Ajusco, donde convivirá con celebridades como Alberto del Río , Alfredo Adame, Sandra Itzel, Teo, Jawy Méndez y Kim Shantal los granjeros revelados hasta ahora.

Manola Diez es la nueva granjera del reality de TV Azteca

A través de las redes sociales de La Granja VIP México comprobamos que Manola Diez formará parte de este nuevo reality que promete atrapar al público mexicano desde el primer capítulo, pues además de las celebridades que integran el grupo de granjeros, contará con la conducción del inigualable Adal Ramones .

En entrevista con los conductores de Venga la Alegría, Manola Diez confesó estar muy emocionada por entrar a La Granja VIP 2025, donde promete dar lo mejor de sí para llegar a la final.

¿Quién es Manola Diez y cómo se hizo famosa?

Manola Diez es una talentosa actriz, conductora y productora mexicana nacida en Monterrey, Nuevo León. Con su participación en telenovelas, realities y en exitosas obras de teatro como Perfume de Gardenias, la rubia ha dejado una huella indeleble en la televisión y el entretenimiento de México.

Seguramente, la recuerdas por su participación en el reality de TV Azteca, ‘Survivor México’, donde Manola demostró su resiliencia y capacidad de adaptación, una cualidad que le ayudará para avanzar en La Granja VIP 2025 .

Con su versatilidad y personalidad ocurrente, Manola Diez viene lista para SACAR SU LADO ANIMAL en La Granja VIP.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO La Granja VIP?

La Granja VIP es un reality innovador que ha tenido mucho éxito en más de 50 países y ahora llega a México, a través de TV Azteca. Su concepto se basa en la vida rural y las celebridades deberán de realizar tareas de campo en una granja, desde sembrar, cosechar hasta cuidar a los animales de la granja para sobrevivir y llegar a la gran final.

El nuevo reality de TV Azteca se estrena el próximo domingo 12 de octubre, a través de Azteca Uno. Pero, recuerda, podrás seguir el 24/7 a través de la plataforma de streaming, Disney Plus.

