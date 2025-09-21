¡Llegó El Patrón! Alberto del Río es el quinto participante de La Granja VIP

¿Le atinaste? Este domingo 21 de septiembre conocimos finalmente al quinto participante de La Granja VIP México : se trata de ‘El Patrón’, Alberto del Río, quien fue revelado durante la transmisión de Exatlón.

El luchador profesional mexicano originario de San Luis Potosí es una de las figuras icónicas de la WWE, que ahora llegará al nuevo reality de TV Azteca y convivirá 24/7 con las celebridades reveladas: Alfredo Adame , Jawy Méndez, Kim Shantal, Sandra Itzel y 11 granjeros más.

Revelan a Alberto del Río como el quinto integrante de La Granja VIP

Durante la transmisión de este domingo 21 de septiembre, los conductores de Exatlón le dieron una verdadera sorpresa a los fans de Alberto del Río y de la lucha libre, pues El Patrón se une a La Granja VIP 2025.

El atleta de 48 años de edad, aseguró que llega dispuesto a hacer lo que sea necesario para convertirse en uno de los finalistas de la Granja; por supuesto, el famoso confía en el apoyo de su fandom.

“Pónganse a chambear porque ya llegó El Patrón”, anuncia el campeón Alberto del Río.

¿Quién es Alberto del Río en la WWE?

José Alberto Rodríguez Chucuan, conocido como Alberto del Río y El Patrón, es un luchador profesional que goza de reconocimiento internacional, gracias a su destacada participación en el ring de la WWE y a su personalidad sofisticada y arrogante.

Alberto del Río proviene de una familia con una importante tradición en la lucha libre, pues es hijo del legendario luchador Dos Caras y sobrino de Mil Máscaras. Alberto del Río ha ganado campeonatos como el WWE Championship y el World Heavyweight Championship.

