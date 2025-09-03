Kristal Silva se integra a La Granja VIP y revela cuáles serán los retos más complicados del reality

Kristal Silva fue revelada como una de las co-conductoras de La Granja VIP. La conductora de Venga la Alegría se mostró muy emocionada por ser considerada para un proyecto tan ambicioso como es el nuevo reality de TV Azteca.

En entrevista exclusiva con adn40, la guapa tamaulipeca nos reveló cuáles considera que serán los retos más complicados, tanto para ella como para los granjeros. Te contamos todo lo que nos dijo.

¿Kristal Silvia se va de Venga la Alegría?

Kristal Silva es una de las conductoras consentidas del matutino Venga la Alegría, su carisma y entusiasmo la mantienen en el gusto del público desde hace varios años, pero recientemente, la famosa anunció que tiene un nuevo proyecto en puerta.

“Estoy más que feliz de formar parte de este gran proyecto. TV Azteca está echando la casa por la ventana, porque no saben la producción, el casting top que se hizo con las celebridades”, comentó la presentadora.

Para tranquilidad de sus fans, te contamos que Kristal Silva no dejará la conducción de Venga la Alegría, simplemente se integrará a la espectacular producción del reality show La Granja VIP, donde se desempeñará como co-conductora, junto con Alex Garza, conductora de Al Extremo. Ambas acompañarán a Adal Ramones durante las galas de los domingos.

¿Cuál será el papel de Kristal Silva en La Granja VIP?

La famosa nos contó que estará enfocada en servir como guía de los granjeros en las distintas dinámicas. “Estaremos haciendo juegos, retos que tendrán que realizar para ganar el lugar de capataz, cada semana”, reveló la conductora.

“Soy la única afortunada de estar directamente con los granjeros. No puedo tener contacto físico, me dijeron que a cierta distancia, pero podré estar más conectada con ellos y entender por lo que están pasando, escucharlos. Voy a ser la portavoz de muchos de ellos, lo que es una gran responsabilidad”, nos contó.

Además, Kristal Silva nos contó que habrá circuitos muy divertidos que obligarán a las celebridades a sacar su lado animal para conseguir sobrevivir y mantenerse dentro de la granja.

“Los domingos también me podrán ver acompañada del gran conductor Adal Ramones en las galas. Les prometemos diversión garantizada. Va a ver muchísima intensidad”, prometió la conductora.

Kristal Silva confiesa cuáles son los retos más complicados en un reality

La carismática conductora de Venga la Alegría se integra como co-conductora de este nuevo reality show; sin embargo, en su oportunidad también formó parte del reality Survivor México, por lo que conoce cuales son los retos más complicados que enfrentarán las celebridades.

En La Granja VIP además del encierro, las celebridades estarán obligadas a llevar una vida de campo y a realizar las actividades propias de una granja como ordeñar vacas, limpiar un establo, etcétera. “Va a haber una persona que les va a explicar y después de ahí vámonos solitos y eso va a ser lo divertido”, reveló.

Según su experiencia en un reality, Kristal Silva nos explicó que además del reto de vivir en una granja, las celebridades que estarán en el reality de TV Azteca se enfrentarán a retos que les complicarán la estancia.

“Yo que tuve la oportunidad de estar en realities en los que te sacan de tu vida cotidiana, te desconectas del mundo; 24/7 compartes con los mismos, en convivencia encerrados o sea no te queda de otra, Y, en esas condiciones, de verdad te ponen a prueba”, nos confesó Kristal.

La famosa consideró que lo divertido de los realities es que cada día iremos descubriendo cómo se desarrolla la historia: los dramas, las amistades e incluso los romances.

“Lo más importante en cualquier reality es estar bien emocionalmente, que tus emociones no te ganen, porque podrá ser un juego o trabajo, pero debes de estar muy bien enfocado a qué vas… ‘Voy a ser yo, le guste o no le guste a la gente, voy a disfrutarlo, pero entender que no es 100% mi realidad’”, explicó.

¿Qué es La Granja VIP?

La Granja VIP es el nuevo reality show que se estrenará en TV Azteca, el próximo 12 de octubre. En esta casona habitarán 16 granjeros que se enfrentarán a retos y a una vida de campo en condiciones climáticas complicadas.

En adn40 ya estamos listos para contarte todos los detalles de este nuevo reality liderado por Adal Ramones que va por Azteca Uno y Disney Plus .

