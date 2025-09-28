Ponen un altar a la chica del tatuaje ‘Laurel’ que nadie reconoció tras el accidente de la pipa en Iztapalapa

El accidente de la pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa dejó sentidas historias de al menos 31 personas que fallecieron tras sufrir quemaduras de segundo y tercer grado al ser alcanzados por el flamazo de la pipa, entre ellas, una joven con un tatuaje que jamás fue reconocida.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió en la página de la Comisión de Búsqueda los datos que se habían podido recuperar de la joven con la finalidad de facilitarle a su familia el reconocimiento. La foto-boletín apareció con el nombre de Geovana y señalaba que la joven presentaba una cicatriz vertical por cesárea y varios tatuajes, entre ellos la palabra “Laurel”, un corazón atravesado por una rosa en tinta negra en la espalda baja. No obstante, nadie se presentó a buscarla.

¿Qué pasó con la chica del tatuaje tras el accidente de la pipa de gas?

Tras el accidente de la pipa en el Puente de la Concordia, Geovana fue llevada al Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”, donde fue ingresada en estado grave. Tras varias semanas de luchar por su vida, la joven del tatuaje Laurel se convirtió en la víctima mortal número 30.

Geovana era una mujer de entre 15 y 25 años, se cree que pudo ser una chica que vivía en condición de calle, esto explicaría que ningún familiar se haya presentado a buscarla, a pesar de que los medios de comunicación difundieron las fotografías del tatuaje de la chica.

Limpiatumbas coloca un altar en honor a la chica del tatuaje que ningún familiar reconoció

A través de sus redes sociales, el tiktoker conocido como ‘El Limpiatumbas’ compartió imágenes del altar que colocó debajo del Puente de la Concordia en honor de la chica del tatuaje ‘Laurel’.

El creador de contenido que se dedica a honrar a personas fallecidas en la calles o a limpiar las tumbas que ya no son visitadas por las familias, decidió realizar este sentido homenaje para la joven que falleció por sus graves quemaduras tras el accidente de la pipa de Iztapalapa .

El influencer colocó una cruz, con la foto del característico tatuaje en la piel de Geovana. También colocó un oso de peluche y flores con el mensaje: “que hayas encontrado la luz y la paz”.

¿Qué pasa con las personas fallecidas no reconocidas en la CDMX?

En la Ciudad de México, las personas fallecidas no identificadas son llevadas al Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), donde se intenta obtener su identificación y, en caso de no lograrlo, sus restos son finalmente inhumados en una fosa común en el Panteón Civil de Dolores.