¿Será inolvidable? Bad Bunny estará en el show del Super Bowl 2026

Millones de personas han comenzado a ilusionarse con uno de los mejores espectáculos de la historia, por que Bad Bunny será la estrella del Super Bowl del 2026, algo confirmada por la NFL.

El Super Bowl será el próximo 8 de febrero del 2026 y hay enormes expectativas para el artista que se presentará; ahora con la confirmación de Bad Bunny, podría convertirse en la presentación más vista de la historia.

Bad Bunny, confirmado para el Super Bowl 2026

¡Oficial! La NFL tenía un gran anuncio para este domingo 28 de septiembre y no decepcionaron: Bad Bunny estará en el show del Super Bowl 2026.

