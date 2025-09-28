¡Bad Bunny no está solo! Los artistas latinos que han dejado huella en el medio tiempo del Super Bowl

Bad Bunny , también conocido por el público latino como el Conejo Malo, hará historia en el escenario del máximo evento de la NFL. En febrero de 2026, el cantante boricua será el encargado del show de medio tiempo del Super Bowl, lo que lo convierte en uno de los pocos artistas latinos en protagonizar este espectáculo que cada año reúne a millones de espectadores en todo el mundo.

Con este anuncio, el intérprete de Callaíta demuestra una vez más el alcance global de la música urbana latina, un género que en la última década conquistó las listas de popularidad y ahora se prepara para brillar frente a la audiencia masiva de la NFL .

¡A tirar fotos! Bad Bunny se presentará en el medio tiempo del Super Bowl

La presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX , que se llevará a cabo en febrero de 2026, encendió las redes sociales. Los fanáticos ya sueñan con coreografías, invitados sorpresa y una producción al nivel de su energía en el escenario. Esta será su primera vez como cabeza del espectáculo, aunque el puertorriqueño ya había pisado el escenario de este evento en 2020, cuando apareció junto a Shakira para interpretar una versión en salsa de Chantaje.

Esta nueva participación no solo consolida su estatus de superestrella, también representa un momento clave para la representación latina. Cada año, el show de medio tiempo del Super Bowl se convierte en un trampolín y, con Bad Bunny al frente, la música en español volverá a tener un lugar protagónico a nivel mundial.

Artistas latinos que brillaron en el medio tiempo del Super Bowl de la NFL

Pero Bad Bunny no es el primero en protagonizar el show de la NFL, otros grandes artistas latinos le abrieron el camino. Por ejemplo, Gloria Estefan fue pionera, ya que participó en 1992 y repitió en 1999, demostrando que el ritmo caribeño podía conquistar a la audiencia de la NFL.

Años después, Bruno Mars, de raíces puertorriqueñas, encabezó los espectáculos de 2014 y 2016, llevando su estilo pop-funk a millones de espectadores.

Quizás el momento más emblemático hasta ahora para la música latina fue la presentación en 2020 de Shakira y Jennifer Lopez, mujeres colombiana y puertorriqueñas que encendieron el Super Bowl LIV con un espectáculo que fusionó pop, reguetón y ritmos latinos. A ellas se sumaron J Balvin y el propio Bad Bunny, quienes hicieron vibrar el escenario con I Like It y Booty, marcando un antes y un después para la música urbana.

También destaca la participación del director venezolano Gustavo Dudamel en 2016, acompañando a Coldplay, Beyoncé y Bruno Mars, y la del mexicano-estadounidense Taboo junto a Black Eyed Peas en 2011.

La próxima actuación de Bad Bunny en el Super Bowl emociona a la comunidad latina y a sus millones de fans. Sin duda, existen altas expectativas y se espera que el show de medio tiempo del Conejo Malo sea un despliegue de talento y producción, pero además, llevará un mensaje de orgullo cultural que resonará desde el emparrillado hasta cada rincón del planeta. ¡No podemos esperar para verlo!