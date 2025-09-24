Ranking revela días que necesitas para comprar el iPhone 17 Pro por país

El iPhone 17 Pro no solo es el smartphone más esperado de 2025, también es un espejo del poder adquisitivo en cada país. Un ranking internacional calculó cuántos días de trabajo al salario mínimo necesitas para comprarlo. En México, la cifra es de 65 días, mientras que en Canadá basta con 12 y en India se disparan hasta 131.

El precio oficial arranca en mil 99 dólares en Estados Unidos, 28 mil 499 pesos en México, lo que equivale a casi dos meses de sueldo mínimo sin contar gastos diarios. Estos números muestran una realidad incómoda, la tecnología no cuesta lo mismo en esfuerzo dependiendo de dónde vivas.

Salario mínimo en el mundo en 2025

El ranking de Skandia usa el salario mínimo como vara de medir. En México, el ingreso diario es de 278.80 pesos en la zona general y 419.88 en la frontera norte, con un aumento de 12% respecto a 2024. Otros ejemplos:



India: entre 150 y 350 dólares americanos al mes, según el estado

Brasil: 280 dólares americanos mensuales, con alzas por decreto

Colombia: 348 dólares americanos más subsidios de transporte

Chile: 510 dólares americanos, uno de los más altos de la región

EUA: salario federal y estatal, con ingresos que promedian mil 500 dólares americanos al mes

La disparidad global es clara. Mientras un mexicano necesita más de dos meses de salario mínimo para un iPhone, un canadiense lo paga con 12 días.

Ranking de días de trabajo para comprar el iPhone 17 Pro

Estos son los días aproximados que se requieren para comprar el iPhone 17 Pro, según cada país:



India: 131 días

China: 109 días

Brasil: 92 días

Perú: 87 días

Colombia: 71 días

México: 65 días

Chile: 45 días

España: 18 días

EUA: 17 días

Canadá: 12 días

México queda en la mitad de la tabla, mejor que Brasil y Perú, pero muy lejos de Canadá o España.

Ventajas y desventajas del iPhone 17 Pro

El nuevo modelo de Apple llega con pantalla Super Retina XDR de 6.3 pulgadas, chip A19 Pro, cámara triple de 48 MP y batería optimizada con IA. Ofrece además resistencia al agua, compatibilidad con iOS 19 y colores exclusivos que refuerzan su carácter aspiracional.

La desventaja es evidente. El precio elevado lo convierte en un lujo en países con salarios bajos. Además, la durabilidad y el costo de reparaciones siguen siendo un punto débil. En resumen, el iPhone 17 Pro es poderoso, pero no es accesible para todos.

Finanzas saludables antes de comprar un iPhone

Adquirir un iPhone 17 Pro puede ser un sueño, pero no debe convertirse en una carga financiera. Expertos recomiendan la regla 50/30/20: destinar 50% a necesidades, 30% a deseos y 20% a ahorro o deuda.

Antes de lanzarse, es útil:



Ahorrar durante varios meses para evitar pagos a crédito

Revisar opciones de iPhones reacondicionados o planes de operadores

Vender el modelo anterior para cubrir parte del costo

La clave está en planear, tener un iPhone nuevo no debe significar vaciar la cartera ni comprometer gastos básicos.