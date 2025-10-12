¡A sacar el lado animal! Todo sobre el gran estreno de La Granja VIP: LINK para ver la transmisión GRATIS y el 24/7

TV Azteca en colaboración con Fremantle trae para los televidentes mexicanos un show muy original que ha sido un éxito en más de 50 países: La Granja VIP . Se trata de un reality de aislamiento que reunirá a 16 celebridades que desde este 12 de octubre serán llamados: granjeros.

El nuevo reality es un ambicioso proyecto con el que TV Azteca pretende tener un cierre estupendo este 2025 y, para lograrlo, está tirando la casa por la ventana con una producción espectacular y un elenco de lujo del que solo nos falta conocer a cinco participantes. Te contamos todos los detalles y cómo ver gratis el gran estreno de La Granja VIP México , a través de Azteca Uno.

¿Qué es La Granja VIP de TV Azteca?

Los mexicanos ya hemos visto muchos realities, pero ninguno como este. La Granja VIP sí es un reality de aislamiento; sin embargo, cuenta con un mega plus: una granja real. Los participantes saldrán de su zona de confort y tendrán que ganarse el pan y algunos beneficios realizando tareas propias de la vida de campo como cuidar a los animales de la granja y sembrar y cosechar sus alimentos.

Todos los días, los granjeros tendrán trabajo, competencias y dinámicas que los llevarán al límite y a tratar de formar alianzas para sobrevivir. Definitivamente para algunos de ellos y ellas la experiencia será difícil, para otros, será peor.

¿Dónde van a pasar el estreno de La Granja VIP?

Si ya estás listo para sacar tu lado animal, te contamos que puedes ver el gran estreno de La Granja VIP totalmente gratis de la siguiente manera:

Sintonizando el canal Azteca Uno

Por internet dando clic en este ENLACE

A través de la app de TV Azteca

Programa de lunes a viernes de La Granja VIP

A diferencia de otros realities, no habrá programa únicamente el domingo de eliminación, sino que habrá un programa EN VIVO todos los días, excepto el sábado. Cada día verás a Adal Ramones, Kristal Silva y Alex Garza dirigiendo la dinámica del día:

Lunes: El Capataz

Martes: El Duelo

Miércoles: La Asamblea

Jueves: La Salvación

Viernes: La Traición

El programa diario será en un horario de 21:00 a 22:30 horas. Puedes verlo por Azteca Uno o Disney Plus.

¿Dónde ver 24/7 La Granja VIP?

Si quieres disfrutar cada día de las actividades que realicen los granjeros desde que se despiertan hasta que se duermen, entonces mira la transmisión 24/7, a través de la popular plataforma de streaming Disney Plus.

Puedes suscribirte dando clic en este ENLACE.

¿Quiénes son los granjeros confirmados de La Granja VIP?

La Granja VIP es un reality de aislamiento que convertirá a 16 celebridades en granjeros. Hasta ahora los participantes confirmados son:

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Alberto del Río, El Patrón

Sandra Itzel

César Doroteo

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Carolina Ross

Lis Vega

OMAHI

Este domingo 12 de octubre conoceremos a los cinco granjeros restantes durante el gran estreno de La Granja VIP.

¿Cómo ver la Gala de Eliminación de La Granja VIP?

Las Galas de Eliminación de La Granja VIP sucederán todos los domingos a partir de las 20:00 horas y puedes verla a través de Azteca Uno, en Disney Plus o descargando la app de TV Azteca en tu celular.

Ahora que ya conoces todos los detalles sobre cómo ver el gran estreno de La Granja VIP , ve por tus palomitas y prepárate para disfrutar de este reality que te mantendrá pegado a tu sillón. ¿Cuál es tu granjero favorito?

