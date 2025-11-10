Se adelantan las ofertas en Amazon; rematan Alexa a su precio más bajo en 2025

A pocos días del inicio del Buen Fin 2025, Amazon México sorprendió a los consumidores con descuentos anticipados en productos de tecnología, hogar inteligente y entretenimiento.

Uno de los más destacados es el Amazon Echo Dot (quinta generación), conocido por integrar el asistente virtual Alexa, que actualmente se encuentra a 799 pesos, su precio más bajo en lo que va del año.

La oferta del día en Amazon

Este dispositivo, que tiene una calificación promedio de 4.8 estrellas basada en más de 45 mil reseñas, es el más vendido en la categoría de bocinas portátiles.

Su precio regular es de mil 299 pesos, por lo que la rebaja representa un ahorro del 38%. Además, Amazon ofrece facilidades de pago a seis meses sin intereses y una promoción adicional de 90 días gratis de Amazon Music con la compra del dispositivo.

Alexa, más presente en los hogares

La Echo Dot de quinta generación cuenta con un diseño compacto, sonido más potente y graves mejorados, además de funciones inteligentes como control de otros dispositivos compatibles, recordatorios, temporizadores y conexión con servicios de streaming.

De acuerdo con Amazon, este modelo incluye características de sustentabilidad, como materiales reciclados y empaques provenientes de fuentes responsables, alineándose con la tendencia de productos más ecológicos en tecnología de consumo.

¿Cuándo será el Buen Fin 2025?

Las ofertas anticipadas son parte de una estrategia de Amazon para adelantar la temporada de compras del Buen Fin 2025 , que se celebrará del 15 al 18 de noviembre.

Esta táctica busca captar a los consumidores antes de que inicien los descuentos de tiendas como Walmart, Liverpool o Mercado Libre, que también preparan promociones agresivas en tecnología y electrónica.

Según analistas del sector minorista, estas campañas previas ayudan a distribuir la demanda y evitar saturaciones logísticas, además de impulsar las ventas online en la primera mitad de noviembre.

Oportunidad única para estrenar

Con la Echo Dot a su precio más bajo del año, Amazon posiciona su asistente Alexa como uno de los productos estrella de la temporada.

Para muchos usuarios, esta promoción representa la oportunidad ideal para renovar sus dispositivos inteligentes o comenzar a integrar tecnología doméstica conectada antes del Buen Fin.

