Se acabó el pretexto; Amazon remata Ninja NeverClog, extractor de jugos, a mitad de precio

Ninja lanzó la línea NeverClog de extractores de prensado en frío —modelo JC151— que promete extraer más jugo con menos obstrucciones, gracias a su diseño de tornillo (auger) de baja velocidad y un motor de alto par que evita el sobrecalentamiento.

Ahora podrá ser tuyo con esta oferta que arrasa en Amazon y que te hará gastar menos de dos mil pesos.

Precio del Ninja NeverClog

En Amazon México , el modelo aparece listado como reacondicionado con una calificación promedio de 4.2 sobre 5 y ventas recientes destacables; el precio que aparece en la oferta es de mil 698 pesos con un descuento cercano al 49% respecto al precio original de tres mil 331.16 pesos.

Además cuentan con opciones de pago a meses (por ejemplo 172.34 pesos x 12 meses). Para consumidores en México, la compra reacondicionada puede implicar ahorro, pero conviene revisar la garantía, la política de devolución y la certificación del reacondicionamiento en la página del vendedor.

¿Qué incluye la Ninja NeverClog?

Los equipos incluyen una jarra para 24 oz (aprox. 710 ml) y un contenedor de pulpa generoso para uso continuo. Estas características están pensadas para quienes buscan mejor rendimiento con frutas y verduras fibrosas, como hojas verdes y raíz.

¿Qué implica el sello NeverClog?

El sello comercial NeverClog se apoya en dos elementos prácticos: un programa “reverse” para desatascar y una palanca antigoteo que evita ensuciar la encimera.

Además, viene con dos filtros intercambiables —“menos pulpa” y “mucho pulpa”— que permiten personalizar la textura del jugo sin necesidad de colados adicionales. El aparato ofrece dos programas de un solo toque (start/stop y reverse) para simplificar su uso doméstico.

¿Por qué vale la pena elegir un prensado en frío?

Los exprimidores de prensado en frío (masticadores) extraen jugo a velocidades bajas, lo que reduce la generación de calor y ayuda a preservar vitaminas, enzimas y antioxidantes en comparación con los centrífugos.

También suelen obtener mayor rendimiento en hojas verdes y mantener mejor la textura y sabor del jugo durante más tiempo (1–3 días refrigerado).

El Ninja NeverClog JC151 ofrece funciones prácticas —anti-goteo, control de pulpa, programas de reversa— que lo hacen atractivo como opción doméstica.

